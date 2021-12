Los 40 mejores discos de 2021 según la redacción de LOS40.COM

La llegada del covid-19 a nuestras vidas cambió todas las rutinas a las que estábamos acostumbrados. Y una de ellas era la de los artistas que tras acabar sus giras se metían al estudio a grabar su siguiente disco y comenzar un nuevo ciclo. Todo se paralizó, incluida la música.

Pero no los artistas que siguieron dando rienda suelta a su creatividad y expresando todo lo que sentían a través de nuevas canciones que, una vez aligeradas las restricciones, decidieron lanzar sin pensárselo dos veces.

De ahí que este 2021 haya terminado llena de lanzamientos de esos discos que habían quedado en la nevera o que han surgido en estos tiempos tan complicados. Había ganas de compartir trabajos que se han cocinado a fuego lento gracias al tiempo que ha dejado tanto confinamiento.

En la redacción de LOS40.COM hemos querido hacer una selección de los álbumes que más nos han llamado la atención en este 2021. Y esperamos con ganas, que la producción siga viva en este 2022 que llega.

1. Adele. 30

La recta final de este 2021 ha estado marcada por el lanzamiento del nuevo disco de Adele. 30 es su cuarto álbum de estudio y, como cada vez que le da por sacar música, que no suele ser muy habitual, la escena internacional se ha parado en seco para disfrutar de lo que ha traído la cantante británica. Y para no hacerlo. 30 representa la madurez musical y personal de Adele, con su esencia intacta, pero ofreciendo algo completamente novedoso. Tenemos desde algo clásico como Easy On Me hasta ese midtempo magnético que es Can I Get It. Sin duda, una joya pulida con mimo para que podamos disfrutarla en su totalidad. (Adriano Moreno. Redactor de LOS40.COM)

2. Olivia Rodrigo. Sour

¡Echábamos de menos tener un nuevo miembro en la realeza del pop! Por suerte, 2021 nos ha traído a una nueva princesa. Que suenen las trompetas, que saquen la alfombra roja y derrochen el champán: Olivia Rodrigo ha llegado este año para quedarse.

Once meses le han bastado a Olivia para ser una de las estrellas musicales del momento y todo se lo debe a Sour, su álbum debut. Con un sonido pop rock de los 2000’s, la artista narra un desamor adolescente basado en hechos reales (que ya sabemos lo que gusta esto). Una historia universal que ha dado de lleno en los corazoncitos de zetas, millennials y boomers. Y es que a todos nos han roto el corazoncito alguna vez. Con canciones como Drivers License, Traitor, Good 4 u o Deja Vu, Olivia ya ha hecho historia en la industria musical, posicionándose como el debut más importante de la historia de las plataformas. (Alberto Palao. Redactor de LOS40.COM)

3. Melendi. Likes y Cicatrices

Los planes del asturiano se vieron truncados el año pasado por culpa del coronavirus, al igual que ocurrió con los sueños de más artistas de la industria. Sin embargo, en noviembre de 2021 ha sido el momento decisivo para que Melendi presentara su nuevo álbum: Likes y Cicatrices. El intérprete ha conseguido crear un disco único y diferente del resto. Y no sólo porque está repleto de colaboraciones exquisitas como las de Aitana, Mau y Ricky, Guaynaa y Miriam Rodríguez, sino por la innovación de géneros que ha experimentado el cantante: desde el pop hasta rumba, salsa y latino. Likes y Cicatrices no solo ha conseguido llegar al número 1 en lista de ventas, sino que también ha llegado a los corazones de los fans. Sin duda, el asturiano se ha lucido con este disco. (Carolina Rodríguez. Becaria de LOS40.COM)

4. Alfred. 1997

Alfred García ha crecido como persona y como artista y eso se puede ver en 1997. El segundo álbum de estudio del cantante y compositor catalán es un totum revolutum con el que ha querido demostrar lo que sabe hacer tanto a nivel musical como estético. En 1997 los vídeos lyric son una verdadera delicia. Hay espacio para el inglés y el español y Alfred toca palos como el pop-rock, la balada e incluso se atreve con la música más experimental y con letras intimistas y personales como la de Si algún día. En esta canción Alfred, Albert Pla y Judit Farrés se unen para dar forma a una balada capaz de llegar al alma. (Carolina Martínez. SEO LOS40.COM)

5. Coldplay. Music of the Spheres

Coldplay ha abierto una nueva etapa en su carrera musical. Una marcada por la pandemia y por la necesidad de redescubrir el sentido de una vida que durante meses se nos ha escapado entre los dedos. El reconocidísimo productor Max Martin o la gigantesca banda a nivel mundial BTS les han acompañado en los singles más populares y efectivos (Higher power y My universe). Pero también hay joyas para paladear como Let somebody go con Selena Gomez o People of the pride, su apuesta más rock hasta la fecha. Una apuesta con toques retros, instrumentales y rock para disfrutar sin complicaciones. (Juan Ignacio Herrero. Redactor LOS40.COM)

6. Ed sheeran. =

El músico inglés continúa completando su discografía matemática ofreciendo una nueva colección de hits que como nos comentó en exclusiva reflejan quién es a los 30 años, una década después del comienzo de su carrera. Tras un parón musical de casi 2 años el británico canta al amor, a la resiliencia, a la paternidad y al duelo por la pérdida. Un abanico de temazos pop con toques electrónicos y guitarreros como Bad habits, Tides, Shivers o Overpass graffiti que se combinan con baladas como The Joker and the Queen o First times. Pop para divertirse tomando algo porque la vida también puede ser maravillosa. (Juan Ignacio Herrero. Redactor LOS40.COM)

7. C. Tangana. El madrileño

C. Tangana tenía un disco entre manos cuando estalló la pandemia. Se había centrado en sus orígenes y lo había apostado todo al rap. Pero esa música no estaba a la altura. Al menos eso le pareció a él cuando, a causa del coronavirus, se vio encerrado y con tiempo para reflexionar. Y de ahí, nació El Madrileño. Un disco que es tanto una batería de grandes hits cuidados al detalle, como un golpe sobre la mesa con el que Pucho y Alizzz —imposible olvidarnos del productor— han demostrado que son capaces de convertir en mainstream lo que parecía que había quedado fuera del circuito. Con la rumba, el flamenco, la bossa nova, el pop-rock y el bolero se ha llevado a casa tres Premios Grammy Latinos y un premio a artista del año en LOS40 Music Awards 2021. (Carolina Martínez. SEO de LOS40.COM)

8. Alejandro Sanz. Sanz

Sanz es un autohomenaje a la propia carrera de Alejandro Sanz. Algo que podría sonar pedante y es todo lo contrario: es un ejercicio de humildad del cantante al desprenderse de todo lo que ha logrado, para dejar a Alejandro Sánchez Pizarro ver al artista desde lejos y aplaudir todos los sueños que ha cumplido. Y viceversa: dejando que Alejandro Sanz agradezca cada uno de los pasos que dio en sus inicios para llegar a crearle. Sin creer en la suerte, pero sí en su guitarra. Así, agrupa en el disco temas como Bio en los que relata su infancia, su adolescencia y la pasión que nunca se le caducó. En Sanz, el artista y la persona saldan muchas de sus cuentas pendientes entre ellas. Por eso, cada letra de su nuevo disco es importante porque, como en la vida de cualquiera, quizá sin ella no existiría Alejandro Sanz. (Paula Hergar. Redactora de LOS40.COM)

9. Malú. Mil Batallas

Malú aseguraba no hace mucho que Mil batallas es el disco con el que mejor se lo estaba pasando y eso se refleja en las canciones que ha gestado en un momento de desconexión. Ser madre, la pandemia, alguna lesión inesperada y sus proyectos televisivos la mantuvieron aislada de la escena musical los últimos tiempos. Las ganas de sus fans por tenerla de vuelta, unidas a la ilusión de ella por volver a entrar en un estudio han hecho de este trabajo un potente chute de energía que nos devuelve al pop de sus inicios. De ahí que canciones como Suiza o Vete hayan sido tan aplaudidas. Ha vuelto a dejar claro que si lleva 25 años en la música es, en parte, porque ha logrado crearse una voz única y porque ha encontrado la manera de compartir su sensibilidad sin restar fuerza y buena prueba es Tejiendo alas, la canción que dedica a su pequeña Lucía. (Cristina Zavala. Redactora de LOS40.COM)

10. Lorde. Solar Power

El sucesor de Melodrama ha sido todo lo que esperábamos (y todo lo que no) de Lorde. En Solar Power, la cantante y compositora neozelandesa se encomienda a la naturaleza para dar respuestas a cuestiones trascendentales propias o universales. Su visión se une a la de Jack Antonoff, productor de cabecera de la artista, con quien ha vuelto a contar para dar forma a uno de los trabajos más salvajes y luminosos que se han publicado este año. Si has tenido un 2021 movidito, Solar Power es el bálsamo que necesitas. (Selene Moral. Redactora Jefa Digital de LOS40)

11. Maneskin. Teatro D’Ira

Tras proclamarse los vencedores del último Festival de Eurovisión los italianos Maneskin se han hecho un hueco en la música internacional como una de las bandas revelación del momento. Teatro d'ira es su segundo álbum, el sucesor de Il ballo della vita. Con Zitti e buoni, la canción que les dio la victoria en el certamen europeo de la canción, como primer single son muchas las sorpresas que el cuarteto rockero ha incluido en un disco repleto de temas que pueden presumir de haberse convertido en virales. Es el caso de I Wanna Be Your Slave, un sencillo que ha inundado las redes sociales durante meses y que en la edición de lujo del disco cuenta con una versión en colaboración con Iggy Pop. A su lado encontramos temas frenéticos y sin pelos en la lengua como In nome del padre, en el que las estrofas son prácticamente un rap en italiano. Pero, dejando a un lado su estilo descarado (solo por un momento), en Teatro d'ira también podemos encontrar grandes baladas rockeras como es el caso de Coraline o Vent'anni, esta última escrita por los cuatro miembros de Maneskin durante el confinamiento por la pandemia. (Noemí Fernández. Redactora de LOS40.com)

12. Rauw Alejandro. Viceversa

El reguetón es el género musical en eterna disputa. El estigma con el que todavía sigue cargando, sumado a la innegable realidad de haberse convertido en uno de los estilos más populares a nivel mundial y, por tanto, con mayor competitividad, no pone la tarea fácil a los y las nuevas artistas que buscan destacar dentro del mismo. Por ello, el hecho de que el nombre de Rauw Alejandro sea uno de los que más resuenen no puede ser mera casualidad. Prueba de ello es Viceversa, un álbum que destaca porque, a pesar de recurrir a los temas y sonidos prototípicos del reguetón, tiene una personalidad propia e inconfundible. Esto, sin duda, es consecuencia directa de que su autor tiene un carisma especial. El disco triunfa por la frescura de unas canciones nada pretenciosas. Las melodías son adictivas, las letras pegadizas. No hay en él ambición de experimentar, pero, sin embargo, hay un gusto especial y novedoso a la hora de combinar sonidos, ritmos y matices. En un 2021 aún caótico y turbulento, Viceversa se convierte en el oasis de desconexión, buen rollismo y entretenimiento lúdico que necesitamos para sobrellevar esta época que nos ha tocado vivir. (Lara Úbeda. Redes Sociales de LOS40.COM)

13. Billie Eilish. Happier than Ever

Billie Eilish no lo tenía fácil. Después de debutar con un disco aclamado prácticamente de forma unánime por crítica y público, las expectativas de cara al lanzamiento de su sucesor eran altas. Hay muchas formas de sorprender y, en Happier Than Ever, la aún jovencísima cantante y compositora estadounidense apuesta por no hacerlo de una forma efectista o rupturista. Su nuevo álbum destaca por saber conjugar la madurez con lo genuino, la violencia con la dulzura, la coherencia con la alteración. HTE consigue el mismo efecto magnéticamente perturbador de WWAFAWDWG sustituyendo la pesadilla por una afilada honestidad. En las letras, lo onírico deja paso a la franqueza y su autora se abre en canal en ellas para contar de forma explícita las sombras de haberse convertido en una ídolo pop adolescente, una verdad que en su pureza se torna surrealista. En las melodías y la producción, Billie y Finneas siguen fieles a su particular estilo emo-pop, pero esta vez la oscuridad que transmiten es más dulce, más acústica y más ambiciosa. Un disco imprescindible por seguir aportando calidad a la escena mainstream. (Lara Úbeda. Redes Sociales LOS40.COM)

14. Elton. The Lockdown sessions

Lo último que Elton John esperaba hacer durante el confinamiento era lanzar un disco, pero la música y la creatividad tienen sus propios tiempos. Al talento, se unen los encuentros inesperados o las casualidades y el resultado ha sido The Lockdown Sessions, un álbum colaborativo, tremendamente vanguardista y feliz en el que Sir Elton ha querido involucrar a un montón de amigos. Además, todo fue culpa de Charlie Puth, como el británico contó en la presentación del álbum. (Selene Moral. Redactora Jefa Digital de LOS40.COM)

15. Lola Índigo. La Niña

El segundo disco suele ser el que consolida al artista o el que le da dolores de cabeza. Lola Índigo no lo tenía fácil. Akelarre fue un álbum debut perfecto, una declaración de intenciones, de su talento y de lo que era capaz de hacer, a pesar de ser la primera expulsada de la edición de Operación triunfo más prometedora. Pero con La niña lo volvió a hacer. Y lo hizo llevándonos a sus orígenes, a sus miedos, recuerdos y ambiciones a través de un trabajo colorido y divertido que recoge sus influencias de los 2000 para llevar su pop urbano a lo más alto. ¿El resultado? Pura dinamita. ¡Bendita La niña de la escuela que nos ha dado este 2021! (Adriano Moreno. Redactor de LOS40.COM)

16. Imagine Dragons. Mercury Act 1

Durante demasiados meses los rumores nos hicieron creer que Dan Reynolds y los suyos habían decidido dar por finalizado el proyecto de Imagine Dragons. Pero en realidad la banda necesitaba tomarse un respiro para digerir el gigantesco éxito de su carrera. Fruto de ese paréntesis nace Mercury Act 1, un disco repleto de reflexiones de una banda mucho más madura. Quizá no haya himnos musicales generacionales como Believer o Radioactive pero sí temas que marcan un antes y un después en su discografía como My life, Wrecked, Monday o Giants en los que se aborda la vida, la muerte, el amor y también los problemas que pueden marcar tu vida. (Juan Ignacio Herrero. Redactor de LOS40.COM)

17. Leiva. Cuando te muerdes el labio

Paciencia, entusiasmo y mucho amor ha necesitado Leiva para crear Cuando te muerdes el labio. Un disco que ha contado con el poder femenino de 14 mujeres y amigas del artista para que salga adelante. Algunos de sus nombres nos resultan familiares y otros recién estamos conociendo gracias a este nuevo proyecto: Natalia Lacunza, Zahara, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Elsa y Elmar, Zoe Gotusso, entre otras. Todas las canciones que integran el álbum reproducen el estilo musical del madrileño, aquellas que logran tocarnos el alma con su toque nostálgico y cadencia lenta. ¿Cuál ha sido el resultado de la obra de arte? Encabezar las listas de ventas gracias a la fidelidad de todos sus fans. Leiva, con más de 22 años de carrera profesional, seguirá sorprendiéndonos con su música y siendo uno de los artistas nacionales más populares de la industria. (Carolina Rodríguez. Becaria de LOS40.COM)

18. Marc Seguí. Pinta y colorea

Tras el éxito de Tiroteo y su remix con Rauw Alejandro y Pol Granch, a Marc Seguí le tocaba demostrar que lo suyo era más que una canción con suerte y lo tenía difícil después de las cancelaciones que sufrió a causa del pasado. Pero pidió disculpas y miró hacia delante, terminando el año con el lanzamiento de su álbum debut, Pinta y colorea. Un viaje retrospectivo para contar que era un niño que soñaba y ahora es un joven que se ha dado cuenta de que la realidad es otra cosa. La constatación de una maduración en clave pop con teclados synth-pop, ritmos disco funky y una atmósfera lo-fi que no deja de lado ciertas concesiones a lo urbano sin ceder demasiado. Sus letras, sus melodías, su voz personal y su imagen llamativa lo convierten en uno de los referentes de lo que algunos ya llaman la nueva ola española. (Cristina Zavala. Redactora de LOS40.COM)

19. Karol G. KG0516

Karol G tenía un gran reto por delante: demostrar que no es solo una artista de singles. La colombiana, que arrastraba a sus espaldas el gran éxito de Tusa y Bichota, lanzaba KG0516 en 2021. Siguiendo su instinto y reuniéndose con algunos de los mejores productores del momento, la estrella apostó por un disco variado cuyas canciones funcionan igual de bien juntas como separadas. Karol se mueve entre dos aguas en las letras del álbum: algunas apuestan por el empoderamiento y la sororidad entre mujeres (El Makinón, 200 Copas o Gato Negro); y en otras se abre en canal, hablándonos sin dar nombres sobre sus relaciones (DVD, El Barco o Sola es Mejor). Todo ello juntando exquisitamente el sonido del reguetón con el del pop. Sin duda, Karol ha cogido el vuelo correcto en KG0516. (Alberto Palao. Redactor de LOS40.COM)

20. Camilo. Mis Manos

Hasta quien no conoce a Camilo acaba tarareando sus canciones. Este 2021 regaló a su tribu un disco cargado de todos esos hits que han capitalizado las listas de streaming de los últimos meses. Mis manos es un trabajo de 11 canciones en el que se rinde a todos los géneros musicales posibles. Sin dejar de lado el pop, el artista exploraba ritmos como la cumbia, la champeta, el corrido, el folclore colombiano y hasta sonoridades más urbanas, llegando a tocar gran variedad de instrumentos tradicionales. Bebé, Vida de rico, Ropa cara, KESI o Machu Picchu junto a Evaluna Montaner son algunos de sus tracks más destacados. (Selene Moral. Redactora Jefe Digital de LOS40.COM)

21. Dani Martín. No, no vuelve

La idea del posible regreso de El Canto del Loco se quedó en un solo sueño. Sin embargo, Dani Martín consiguió regalarnos algo muy especial en toda su carrera musical. Un nuevo disco que sirviera como un emotivo homenaje para el grupo que le ha visto crecer: No, no vuelve. Un viaje de emociones en tan solo 46 minutos para que los fans de El Canto pudiéramos recrear aquellos momentos especiales que pasamos con el grupo a lo largo de nuestras vidas. 11 canciones versionadas, de las cuales 10 han sido clasicazos de El Canto: Son Sueños, Peter Pan, Tal Como Eres, Quiero Ser… Mientras, la pista número 11, No, no vuelve, es un tema inédito que el artista ha querido incluir como el cierre de un bonito viaje de emociones. "Unas All Star, un corazón/ Que pinté en un banco con la pasión/ Del que cree que todo es para siempre", dice la canción. Y sí, para siempre nos quedarán los recuerdos, la emoción y la ilusión de una banda que ha llegado a millones de corazones. Y por supuesto, nos quedará este homenaje que Dani Martín ha querido hacer desde la época del confinamiento. (Carolina Rodríguez. Becaria de LOS40.COM)

22. Lana del Rey. Blue Banisters

El 2021 ha sido un año decisivo para la estadounidense, pues ha publicado dos discos este año y casi a la vez. Blue Banisters es su octavo álbum que fue lanzado el pasado octubre de 2021. Un trabajo dónde la intensidad, el choque de emociones y la voz profunda de Lana del Rey han sido los principales ingredientes para esta nueva creación. Amor y desamor son los temas que reproducen la esencia de Lana: aquellas situaciones dignas de recordar y otras de olvidar. Es por eso que la artista ha necesitado incluir 15 canciones en este álbum para hacernos flotar durante una hora al escuchar su voz envolvente, su amplia potencia y magia de su sonido. Sin duda, Blue Banisters nos demuestra el enorme talento de la estadounidense, por el que se ha convertido en una de las estrellas de la música internacional del siglo XXI. (Carolina Rodríguez. Becaria de LOS40.COM)

23. María Becerra. Animal

Maria Becerra es la nueva sensación de Argentina, la artista que ha conseguido llamar la atención del mismísimo J Balvin, y no es para menos. Su proyecto, que arrancó con el hit mundial High, se ha ido haciendo a fuego lento, a medida, mientras que ella iba consolidándose como una de las artistas internacionales con mayor proyección y un valor seguro en cualquier colaboración. Animal, su primer trabajo discográfico oficial, es una carta de presentación que dice mucho del potencial de la cantante, con el urbano como punta central y un divertido ronroneo con el pop, el dance y el reggaetón. ¿Lo mejor? Acaramelao, Mi debilidad y Wow Wow con Becky G. (Adriano Moreno. Redactor de LOS40.COM)

24. Duki. Temporada de Reggaeton

El trapero prometía un repertorio repleto de canciones de reggaeton y ha cumplido. Duki ha estrenado su primer álbum de estos ritmos urbanos para convertirse en la banda sonora de cualquier fiesta. El perreo y las ganas de darlo todo están muy presentes. Además, el disco incluye Unfollow junto a Justin Quiles y Bizarrap, un tema que ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional. El argentino ha demostrado tener versatilidad suficiente como para atreverse con otros sonidos musicales. (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

25. Zahara. PUTA

Zahara ha transformado todo su odio, dolor y sufrimiento en una de las obras más auténticas y preciosas del año. PUTA es el viaje de una mujer que simplemente lucha por sobrevivir en este mundo de locos. La cantautora apuesta por una de las mejores producciones musicales de su carrera a través de las 11 canciones. Encontramos verdaderas joyas como berlin 5 o SANSA. Pero si hay un tema que pasará a la historia de la música española es MERICHANE. La artista sirve bien el té a través de un tema pop para denunciar todas aquellas experiencias machistas y de acoso que ha tenido que sufrir en la industria. Y es que, tal y como nos contó ella en una entrevista, “el pop es el caballo de Troya perfecto” para remover conciencias. Mención especial también a la preciosa copla DOLORES con la que cierra el disco. (Alberto Palao. Redactor de LOS40.COM)

26. Taylor Swift. Red (Taylor’s Version)

La nostalgia tiene un poder tremendo y Taylor Swift, en su derecho de recuperar lo que es suyo, nos ha regalado este año la versión definitiva de Red. La estrella del pop nos ha dado a todos los que la hemos seguido desde Love Story la oportunidad de escuchar su versión completa del disco que la consagró en su día como la artista más importante de su generación, incluyendo remasterizaciones de los éxitos más clásicos, canciones inéditas (menuda maravilla es I Bet You Think About Me) y una espectacular versión de 10 minutos de All Too Well por la cuenta pendiente que se le quedó cuando dejó atrás la era Red y dio el salto a 1989. No cabe duda de que Red (Taylor’s Version) es ese viaje al pasado que cualquier millennial necesita de vez en cuando. (Adriano Moreno. Redactor de LOS40.COM)

27. Jhay Cortez. Timelezz

El segundo álbum de estudio de Jhay Cortez ha llegado cargado de hits. El artista da paso a una nueva etapa musical con temas como Ley Seca junto a Anuel AA, que se ha convertido en el himno de las discotecas. Fusiona los sonidos de reggaeton y trap que tan presentes están en su trayectoria. Otro tema a destacar es el de Dile a Él, su homenaje más sentido a una de las mayores leyendas del reggaeton: Don Omar. (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

28. Pignoise. Diversión

Todos queríamos el regreso de Pignoise y al fin se ha hecho realidad. La banda de Álvaro Benito estrena Diversión para trasladarnos directamente a sus inicios y a la época de los 2000. El repertorio está cargado de ese pop/rock tan característico del grupo que los hizo triunfar con Nada Que Perder, entre otros. Eso sí. Hay temas para cada situación y momento. Entristecer es perfecta para desahogarnos en nuestros momentos de bajón, mientras que Huesos es capaz de levantarnos el ánimo. (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

29. J Balvin. JOSE

Es el quinto álbum de estudio del colombiano. Se dice pronto, ¿verdad? Pero para crearlo, Balvin pasó por un proceso de introspección que acabó plasmado en un repertorio de 24 canciones. Algunas ya las escuchamos previamente, como In Da Ghetto con Skrillex y Un Día (One Day) con Dua Lipa y Bad Bunny. J Balvin nos abre las puertas de Jose para mostrarnos sus gustos, su vida. Todas esas canciones que ocupan un lugar especial en él. Por supuesto, predominan los sonidos urbanos que tanto caracterizan al colombiano. ¡El perreo siempre presente! (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

30. Nicki Nicole. Parte De Mí

La argentina ha presentado su trabajo más personal hasta la fecha. Nicki se sincera y nos abre las puertas de su vida para compartir algunos momentos de ella. De hecho, en la canción Parte De Mí hace referencia a una persona que perdió en su vida y la marcó para siempre. En su repertorio encontramos temas de todo tipo y perfectos para cada situación: baladas para llorar, ritmos urbanos para darlo todo y otras canciones para dejarse llevar. Mon Laferte, Rauw Alejandro, Dread Mar I, Bizarrap, Mora, Trueno, Delaossa, Ptazeta, Snow Tha Product y Tiago PZK colaboran en este álbum. (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

31. Lil Nas X. MONTERO

El rapero lo presentó literalmente como su hijo. De hecho, compartió fotos de su “embarazo”, que acabó en septiembre de 2021. Montero llega con 15 canciones, entre ellas alguna que otra colaboración, que definen a la perfección al artista. Y es que no solo escuchamos el rap que tanto le caracteriza. Nos encontramos con una fusión de sonidos que representan la variedad de estilos que ha ido haciendo pública a lo largo de todo este tiempo. Los del pop, rock e incluso de alguna balada son algunos de los sonidos que escuchamos en este disco. Por supuesto, con Montero (Call Me By Your Name) como sencillo principal. (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

32. Alizzz. Tiene que haber algo más

Conocíamos su faceta de productor cuando Alizzz decidió dar un paso más en su carrera y lanzar sus propios temas. La mano derecha de C. Tangana sacó El Encuentro en 2020 junto a Amaia. Tenía rollo, tenía flow y más de una década de experiencia como productor. ¿Qué podía salir mal? Luego fue Ya no siento nada. Esta vez en solitario. ¿El resultado? Una de las canciones más redondas de toda su carrera (y mira que ha compuesto temazos este señor). Diez meses después sacó Tiene que haber algo más, su primer álbum, donde cuenta con grandes colaboraciones como C. Tangana (Ya no vales) o Rigoberta Bandini (Amanecer). A pesar de ello, lo que realmente brilla del disco son las letras y las bases que ha creado Alizzz. Menudo genio. (Alberto Palao. Redactor de LOS40.COM)

33. Fito & Fitipaldis. Cada vez cadáver

El single homónimo y su videoclip le sacaron la lagrimilla a más de uno. Una balada que, por su contra, no marcaba la línea general de Cada Vez Cadáver. Este álbum es el más guitarrero de Fito & Fitipaldis en la última década, gracias a pistas como A Quemarropa o En el Barro, y también tiene sitio para la pegadiza Cielo Hermético (que ya está sonando en la lista de LOS40) y la ranchera Transporte (versión de Jorge Drexler). Se trata de un disco que rompe con los últimos trabajos de los bilbaínos, pero manteniendo la esencia de siempre: trae gratos recuerdos del aplaudido Por la Boca Vive el Pez y también de Platero y Tú. En definitiva, 10 canciones con Fito para todos los gustos para alegrarnos el año. (Raúl Vázquez. Becario de LOS40.COM)

34. Juanes. Origen

Juanes se volvió a dejar crecer el pelo para alejarse de los sonidos urbanos que había hecho en su álbum anterior para, de nuevo, abrazar la música tradicional de su continente. Origen es un viaje a las raíces del colombiano, en el cual ha escogido las 12 canciones que más le han marcado a lo largo de su vida. En esta travesía hay pistas de esas que nunca nos cansamos de escuchar, como La Bilirrubina de Juan Luis Guerra, el tango de Volver o la ranchera Y Nos Dieron Las Diez de nuestro Joaquín Sabina. El álbum es un surtido de versiones en las que el artista se ha tomado todas las libertades que ha querido, consiguiendo en todas ellas un magnífico resultado. El gran ejemplo de acierto e innovación de estos covers lo tenemos, sin duda, en Dancing in the Dark, el clásico de Bruce Springsteen que ha convertido en una balada en español: su escucha es imprescindible. (Raúl Vázquez. Becario de LOS40.COM)

35. Silk Sonic. An evening with Silk Sonic

Silk Sonic es una banda que nació en 2021, pero sus integrantes no necesitan presentación. Especialmente, Bruno Mars, quien está acompañado por Anderson .Paak en este proyecto donde reinan los sonidos funky y R&B propios de los 70 y 80, donde también se cuela algún solo de guitarra que resucita al mismísimo Prince. Géneros que van de la mano de la imagen vintage de estos artistas, cuya propuesta compone un viaje en el tiempo a dichas décadas que ha enamorado a propios y extraños. Temas como Leave de Door Open o Skate se llevan el sobresaliente en uno de los discos de 2021: An Evening with Silk Sonic. (Raúl Vázquez. Becario de LOS40.COM)

36. Nil Moliner. Un secreto al que gritar

Nil Moliner pertenece a esos músicos en cuyos temas siempre encuentras alegrías, fiesta y otro montón de emociones que, de alguna manera, siempre encuentran la forma de sacar la energía que llevas dentro. Un secreto al que gritar vuelve a la esencia que ya vimos en Bailando en la batalla, aunque con mucha más fuerza –y mira que eso parecía imposible-. Esa Libertad que abre el disco es tan solo una ligera carta de presentación con todo lo que sigue: una montaña rusa de melodías intensas que rematan unas letras muy bien escritas, que calan en lo más hondo de quien lo escuche desde la primerísima vez que da al ‘play’. Si no sorprende, es porque Nil nos tiene muy bien acostumbrados a no decepcionar. (Javi Rodrigo. Redactor de LOS40.COM)

37. ABBA. Voyage

No, no es una ilusión óptica. ¡Es una realidad! ¡ABBA ha vuelto! La legendaria banda sueca estrenó a principios de noviembre su álbum Voyage para emprender ese último viaje. Un proyecto convertido en una carta de despedida para sus fans. Porque lo que un día empieza, un día se acaba. Pero su música ha demostrado que no tiene fin. Con el concepto de eclipse solar, apuestan por los sonidos pop que tanto los caracteriza, pero con un toque futurista. De hecho, concierto en Londres estará protagonizado por sus hologramas. En este proyecto tampoco podía faltar la nostalgia, y es que todas y cada una de sus canciones nos llevan directamente a sus lanzamientos del pasado. (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

38. Doja Cat. Planet Her

Es el tercer álbum de estudio de la rapera. Su título se debe al nombre del planeta ficticio creado por Doja Cat, en el que tanto ella como todas las razas y especies del espacio conviven en paz. Su canción principal es Kiss Me More, un tema que ha arrasado en las plataformas digitales. Y es que, aunque ella mantenga en este repertorio el rap que tanto le caracteriza, también escuchamos los sonidos de R&B, pop y trap. Eso sí. El rap sigue predominando. Doja Cat nos lleva de paseo por su planeta con cada una de sus canciones, entre las que se encuentra alguna que otra colaboración. Woman es otro de los incluidos que también ha sonado, y mucho, en todo el mundo. (Laura Coca. Redactora de LOS40.COM)

39. Love of Lesbian. V.E.H.N.

Love of Lesbian han ido de la complejidad musical a lo esencial. Es lo que pretendían con Viaje épico hacia la nada, quitar capas para quedarse con lo importante, adornos aparte, lo que nos deja una colección de canciones de rock clásico americano. Hecho en España, pero reconocido fuera con las tres nominaciones a los Grammy Latinos, una de ellas por su colaboración con Bunbury. Las letras, menos enrevesadas que en otras ocasiones, buscan el puñetazo directo que persiste en ese aire pesimista y rabia política de replantearse si, como humanidad, merecemos estar en este mundo con los dirigentes que tenemos o las lacras como el machismo y la homofobia que perpetuamos en el tiempo. Siguen siendo el grupo épico con conciertos que parecen karaoke por la entrega de sus fans, pero tal vez más desnudos. Y con una propuesta que este 2022 llevarán a Estados Unidos. (Cristina Zavala. Redactora de LOS40.COM)

40. Marshmello. Shockwave

El DJ publicó por fin el álbum que había prometido lanzar a finales del 2020 y que la pandemia mundial retrasó. Un disco con el que cierra la etapa Joytime en la que lanzó su primera trilogía de trabajos musicales y que muestra un profundo cambio en su propuesta musical. El pinchadiscos enmascarado explora diferentes sonidos y fusiona géneros en una propuesta arriesgada no apta para todos los públicos. Porque pese a profundizar en el hip-hop, el trap... no es su propuesta más comercial. Back it up, Bad Bitches o House Party son canciones que merecen más de una escucha para encontrarles la magia. Quizá no sea su mejor proyecto, pero sí su apuesta más arriesgada. (Juan Ignacio Herrero. Redactor de LOS40.COM)