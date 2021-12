Amaia Romero reinventa uno de los clásicos navideños con un featuring inesperado

Si hablamos de la música propia de estas fechas, hay que hacer referencia a los villancicos. Muchos de ellos se habrán cantado estas fiestas en muchos hogares. Normalmente prevalecen los tradicionales, pero cada año nos deja nuevas adquisiciones para este género tan específico de estas fechas.

Amaia Romero es una de las que este año se ha sumado a este tipo de canciones gracias al especial de Samantha Hudson con la que ha cantado Óyeme, una canción muy reivindicativa que a alguno le habrá hecho pitar los oídos, sobre todo a los religiosos más radicales.

Pero también es de las que apuestan de los clásicos, eso sí, a su manera. No hay más que echar un vistazo a su TikTok para comprobarlo.

Los peces en el río de Amaia

La navarra ha escogido uno de los más tradicionales, pero lo ha interpretado a su manera. ¿Quién no ha cantado en alguna ocasión eso de ‘pero mira cómo beben los peces en el río, pero miran cómo beben por ver al Dios nacer’? Ella lo ha hecho, guitarra y voz y un featuring inesperado.

Se ha buscado compañía en la percusión, un pato muy gracioso que le ha ayudado a marcar el ritmo de la canción que ha sido más acelerado del ritmo al que solemos recurrir el resto de los mortales.

Pero ya se sabe que Amaia no es como el resto. Ella hace las cosas a sus maneras y no deja de sorprendernos. De hecho, su último carrete de imágenes no dejó a nadie indiferente. Cada día más atrevida y sin prejuicios, nos deja estampas que siempre da que hablar.

En cuanto a su villancico de diez segundos, será muy aplaudido por muchos que apoyen la brevedad de unas canciones que pueden llegar a saturar en estas fechas.

Desde luego, nosotros le damos el aguinaldo porque se lo ha ganado. Hay que reinventar los clásicos y, sobre todo, derrochar sentido del humor.