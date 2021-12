Jared Leto se quita la camiseta para celebrar sus 50 años que parecen muchos menos

En el mundo de las celebrities, nos encontramos con numerosos ejemplos de actores o cantantes que se conservan realmente bien. Uno de los casos más destacados es el de Jared Leto, quien está de celebración con su 50º cumpleaños.

Para dejar todavía más evidente lo bien que le sienta cumplir años, el actor y frontman de 30 Seconds to Mars se ha quitado la camiseta para celebrar sus 50 años que, desde luego, parecen muchos menos.

A tenor de lo que nos muestra la imagen, no cabe duda de que la edad no será impedimento alguno para que el ganador de un Premio Óscar continúe haciendo todo tipo de papeles, empezando por su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (en colaboración con Sony) como el vampiro Morbius.

Con un trozo de tarta, el pulgar hacia arriba y restos en su boca de un menú más propio del mencionado Morbius, Leto ha agradecido en su cuenta oficial de Instagram las felicitaciones: "Thx for all the bday wishes!". Texto que acompañó con dicha foto sin camiseta:

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de asombro ante el cuerpo sin camiseta del polifacético actor. "50 años???? 50 años!!!!!!", se preguntan (lógicamente) algunos de sus más de 10 millones de seguidores en la red social.

La Casa Gucci, Marvel y nuevo disco

Jared Leto está finalizando 2021 en una de las películas más destacadas de la cartelera. Hablamos de La Casa Gucci, una película en la que el actor vuelve a experimentar una camaleónica transformación para dar vida a Paolo Gucci.

El cambio en su aspecto no será tan grande en Morbius. Al menos, en lo que se refiere al apartado físico, tal y como vimos en el tráiler, el cual muestra la llegada de los vampiros a la exitosa franquicia superheroica de La Casa de las Ideas.

Por otro lado, 30 Seconds to Mars ya confirma en sus redes sociales que lanzará un nuevo álbum en 2022. Por ahora, han adelantado Wouldn't Change A Thing, en el cual cuentan con la participación del DJ estadounidense ILLENIUM.