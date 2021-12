Bromas originales para gastar el Día de los Santos Inocentes en persona y por WhatsApp

El 28 de diciembre se celebra el tradicional Día de Los Santos Inocentes y es costumbre sacar a relucir nuestras dotes creativas para gastar inocentadas. Pero como no todo el mundo es igual de imaginativo, LOS40 salimos al rescate con una lista de bromas originales para jugársela a tu víctima (o víctimas) tanto en persona como por WhatsApp. ¡El grado de intensidad lo eliges tú!

"¡Hola! Me he encontrado este teléfono en..."

Esta es una broma perfecta para gastar a distancia a través del móvil. Consiste en hacerte pasar por una persona que ha encontrado tu teléfono y quiere devolvértelo. La gracia está en seleccionar bien a quién enviar el mensaje (puedes recurrir a contactos individuales o mandarlo en alguno de tus grupos de WhatsApp) y dónde fingir que lo has perdido (puedes elegir un lugar de lo más sórdido, a gran distancia de tu residencia o inventándote una situación al más puro estilo Resacón en Las Vegas). Y si quieres darle un plus de originalidad... ¡puedes incluso atreverte a escribir el mensaje en otro idioma echando mano del Google Translate!

Bromas para el Día de los Inocentes. / Getty Images

"Llevo mucho tiempo buscando la forma en la que decirte que te quiero..."

Esta inocentada es un clásico que nunca falla porque además se puede adaptar a un montón de situaciones y circunstancias. Puedes llevarla a cabo tanto en persona (si te atreves con todo y quieres hacer gala de tus dotes de actriz/actor) como a través de WhatsApp o redes sociales. Consiste nada más y nada menos que en fingir una declaración de amor hacia otra persona. ¡Eso sí! Ten cuidado porque puedes sorprenderte con la respuesta o romperle el corazón a alguien. Nuestro consejo es... ¡no esperes mucho tiempo para confesar que es una broma!

Crea una conversación falsa

Esta broma es exclusiva para WhatsApp pero te permite echar mano de la App Fake Converstacions o la página FakeWhats para que resulte todavía más creíble. Solo tienes que buscar un tema para componer una conversación ficticia con alguien y luego compartírsela a otra persona con la excusa de "mira lo que me ha dicho...", "¿te puedes creer que me escriba esto?", "Tía/tío... me ha escrito tu ex..."... ¡o lo que se te ocurra! De hecho, la web que mencionábamos antes es tan precisa que te permite editar las horas de los mensajes, la foto de perfil de tu interlocutor o interlocutora, el doble check azul y hasta añadir imágenes al diálogo. Si es que todo está inventado ya.

Captura de pantalla de la web FakeWhats / Captura de pantalla

"Creo que me he roto algo..."

Esta idea surge de TikTok y ¡nos encanta! Es fácil y rápida de gastar y, además, ¡súper impactante! ¿En qué consiste? En pedirle a alguien que te haga un masaje... con un final inesperado (y no, no es un final feliz jejeje). Solo tienes que meterte dos macarrones crudos entre los dientes antes de que tu víctima comience a tocarte el cuello y esperar al momento oportuno para romperlos con la mandíbula. ¡El sonido que produce hará que parezca que te has roto algo! Muchas celebs como Dulceida ya se han atrevido a gastársela a alguien en el pasado y este ha fue el resultado:

"¡Estoy embarazada!"

Vale, admitimos que para esta hay que tener muchas agallas y ser mujer. Si, has leído bien el titular, la inocentada consiste en contarle a alguien que estás embarazada. ¿Cómo hacerlo? Depende de lo que quieras currártelo. Por ejemplo, si tu idea es hacerla a través de WhatsApp, puedes buscar una imagen de una mano que se parezca a la tuya sujetando un predictor positivo y enviarla junto al mensaje. Si quieres ir más allá, puedes crear tu propio predictor falseando un resultado positivo: aquí puedes encontrar la forma de hacerlo.

Llamadas falsas y muy locas

Otra opción para gastar una broma a distancia es optar por una de esas llamadas falsas tan locas que realiza Juasap. Esta aplicación permite al bromista programar una llamada fake a la hora que él quiera y grabarla. Así, cuando la llamada se realice el receptor escuchará una locución automática muy loca y tú podrás escuchar cuál ha sido su reacción ¡e incluso enviársela después!

Si lo prefieres, también puedes descargar alguna app que distorsione tu voz y realizar la llamada tú mismo. ¡Eso sí, tendrás que ser muy bueno mintiendo y aguantándote la risa!

Una llamada falsa puede ser muy divertida. / Getty Images

"¡Me has roto la pantalla!"

Si una de tus peores pesadillas es que se te rompa la pantalla del móvil, imagínate cómo les sentaría a tus amigos o a tu pareja romper la del tuyo... ¿Lo tienes en la mente? ¿Puedes ver la cara de susto que pondrían? ¡Pues ahora puedes traerlo a la realidad sin necesidad de comprarte un móvil nuevo después!

La aplicación 'Broma increíble pantalla rota' permite programar con retraso la aparición de una falsa pantalla rota en nuestro terminal que hará que engañes a cualquiera. ¡Solo tendrás que configurarlo para que aparezca cuando lo toque o de forma inmediata y esperar a ver su reacción!

¿Y si un amigo te rompe la pantalla del móvil? / Getty Images

La falsa pantalla de inicio

Si en tu casa hay alguien teletrabajando estos días o estás en la oficina, esta broma es perfecta para ti. ¡Es super sencilla y muy muy efectiva! Lo único que tienes que hacer es apoderarte del ordenador de tu compañero en un momento de descuido y hacer una captura de pantalla de su escritorio. Después, ponla a pantalla completa y disfruta viendo cómo se vuelve loco o loca intentando hacer funcionar los iconos.