Cristina Porta sobre el amante del que habló Luis Rollán en ‘Secret Story’: “No es guapo es guapísimo”

Este domingo noche se celebró el primero de los dos debates que ha programado Mediaset para despedir su primera edición de Secret Story. Este domingo noche pudimos ver a Jordi González con los cuatro finalistas aclarando muchas dudas y repasando lo que han vivido estos últimos meses en la casa.

Parece que Cristina Porta, Luca Onestini y Luis Rollán mantienen mucha convivencia fuera de la casa. De hecho, confesaron que se van a tomar las uvas juntos en el sur de España. Pero, además, han pasado mucho tiempo juntos en estos días que llevan en libertad.

Y claro, han tenido tiempo de hablar entre ellos de sus secretos en la casa. Luca no llega a creerse que su chica quisiera ser monja y le ofrecieran ser scort. Pero no es del único secreto que han hablado.

Recordemos que el de Luis Rollán era que tenía un amante presentador del que llegó a contar la historia dentro de la casa. Era uruguayo y se veían de vez en cuando. Y además de presentador era actor de telenovelas.

El chico guapo de Luis

Pues bien, Cristina ya sabe quién es. “Lo he visto en una foto y no es guapo, es guapísimo”, reconoció en el debate. “Es moreno, barba…”, llegó a decir antes de que Luis le cortara. Y es que el concursante no quiere desvelar su identidad.

Eso sí, le enseñó una foto de su amante a Jordi González que también aseguró que era muy guapo. Aclaró que no es que él no quisiera dar la cara, sino que era el propio Luis el que no quería que se supiese quién es.

Al final, todos le instaron a que lo llamara para saber de su propia boca si le importaría que se desvelase su identidad. Pero la diferencia horaria no remó a favor y no contestó el teléfono.

Eso sí, Cristina le pidió que contase lo que ocurrió con él el día que acabó el programa. “Sales desorientado y en mitad de todo eso, a las cuatro o las cinco de la mañana, el teléfono, ‘¿dónde estás?’. Yo no tenía cuerpo en ese momento, yo estaba que no”, contó.

“Él quería verle recién salido de la casa y le dijo que no”, malmetió Cristina. De hecho, Luis también contó que “la última persona que yo vi al montarme en la furgoneta fue a él, había ido a la puerta del hotel. Eso es bonito, ¿verdad?”.

Parece que aquí puede haber una relación más seria de lo que apuntaba en un principio. Ya veremos cuánto tardamos en enterarnos de quién es este presentador que es muy conocido en Latinoamérica, pero no aquí en España.