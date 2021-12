‘Secret Story’: Luca y Cristina Porta desvelan sus planes de futuro (e incluyen a una tercera persona)

Secret Story ya llegó a su fin, aunque aún se guardaba en la manga dos contenidos de lo más esperados. El reality planeó dos debates extra a la gran final del pasado jueves 23, uno en el que los cuatro finalistas fueran los grandes protagonistas de la noche, que ya ha presentado por Jordi González; y otro con todos los participantes del programa, que conducirá Carlos Sobera.

Aunque el segundo genere más expectación por ver cómo todos los residentes de la Casa de los Secretos se han tomado la victoria de Luca Onestini y el segundo puesto de Cristina Porta, este primer contenido ha dejado declaraciones de lo más interesantes. De hecho, ha sido la pareja mencionada la que ha conseguido centrar más atención en las redes gracias a todo lo que han contado.

Y es que ambos salieron de Guadalix como pareja formalizada, e incluso llegaron a dejar un momentazo tras proclamar al italiano ganador con un beso como gran símbolo de su amor -después de que el hermanísimo de este, Gianmarco, lo celebrase con él con un fuerte abrazo-. Y precisamente ha sido un detalle sobre esta relación una de las cosas que más ha llamado la atención:

Luca habla de su futuro con Cris: "Vamos a pasar la Nochevieja juntos con Luis en Marbella, y luego vamos día by día" #SecretFinalistas pic.twitter.com/qnpE3BOCGa — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 26, 2021

Si hay algo que llamaba la atención a la audiencia sobre la carpeta Onestini-Porta, eso ha sido el qué pasaría tras el concurso. Aunque hay comentarios de todo tipo -desde los que apoyan incondicionalmente a la pareja hasta los que creen que es un montaje-, todos coinciden en querer saber los planes de ambos después de agotar los contenidos programados por Secret Story. Y Luca no tuvo problema de confesarlo como se puede ver sobre estas líneas.

Según contó al presentador tienen pensado pasar el mayor tiempo posible juntos, algo que ya mencionaron dentro del reality. Y por sus palabras no solo lo están consiguiendo, sino que lo llevan a rajatabla desde que salieron de la casa: "Estamos conviviendo desde la casa, pero fuera también", dijo ante la atenta mirada de su chica.

En cuanto a futuro inmediato, el ganador del formato desveló que no es otro que pasar la Nochevieja en Marbella. Y ojo, que no lo harán solos. Parece que los dos se tomarán las doce uvas muy bien acompañados de Luis Rollán.

Una amistad para toda la vida

Pese a haberse pasado cuatro meses encerrados en una casa, los tres finalistas -con permiso de Gemeliers- han decidido despedir el año por todo lo alto en Andalucía. Aunque han demostrado ser de lo más cariñosos y quererse a más no poder ante las cámaras, la pareja no está dispuesta a olvidarse de sus incondicionales en la casa y aún les quedan unos días para despedirse de manera definitiva.

Más allá de diciembre, el boloñés no contaba más porque parece no tenerlo planeado. "Por lo demás, vamos viviendo día by día", terminó. Aún se desconoce si la catalana se trasladará a Italia una temporada o si el mayor de los Onestini se mudará un tiempo a España ahora que es toda una estrella de Mediaset, pero está claro que ellos optan más por el carpe diem.