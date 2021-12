Rivalizando con el Rey de España, este año hemos tenido el mensaje de Navidad de su Majestad María Patiño

Socialité es uno de esos programas que surgieron para seguir informados del mundo del corazón los fines de semana y con María Patiño al frente creando amigos y enemigos. Para muchos ella es la reina del cotilleo y, de ahí, que no haya extrañado que se haya adueñado del discurso de Navidad del rey para hacerlo suyo.

Todavía en muchas casas se pide silencio para poder escuchar el tradicional discurso de Navidad del rey. Los que no son muy fans, este año, han podido contar con otro discurso y, en esta ocasión, de la reina.

Emulando el escenario de la casa real, ha aparecido sentada en su sillón regio, con fotos del Joker y de un perro a sus espaldas. Ah, y con árbol de Navidad lleno de regalos. Y sí, ha dado su propio discurso como reina.

El mensaje de la reina

“Saludos entrañables socialiteros, me dirijo a vosotros para transmitiros un mensaje de afecto y mis mejores deseos para el año que viene. Quiero dedicar unas sentidas palabras para desear paz, amor y salud. No corren tiempos fáciles para esta, nuestra profesión y no sólo porque José Antonio Avilés siga, cada fin de semana, en sus televisores, sino porque todo lo que un día creíamos imposible, hoy lo estamos viendo hecho realidad”, empezaba diciendo antes de empezar a analizar la escena del corazón de la que hemos sido testigos este año.

“La soberanía de Cantora se encuentra en serio peligro, el independentista Kiko Rivera ha creado una brecha dentro del pantojismo ilustrado. Sus continuos intentos de forzar un referéndum familiar han provocado una ruptura con los anabelistas y también con los chabelistas. Pero esta no es la única división a la que se ha enfrentado la sociedad en estos tiempos convulsos”, analizaba sobre lo que ha ocurrido este año en el Clan Pantoja.

La otra gran división nos ha dejado también muchos titulares este 2021: “La guerra de sucesión por el trono de las Campos ha dejado ya muchas víctimas en el camino. El partido conservador, Terelu existe, defiende el linaje periodístico, pero la progresista Carmen Borrego lucha por una nueva era de la naturalidad y el entretenimiento. Una nueva era de la que ya hemos visto sus primeros cambios”.

Y quedaba otro culebrón a tener en cuenta. “Socialiteros, el régimen totalitario de Antonio David, ha muerto. La inclusión del partido carrasquista en nuestro panorama mediático nos ha motivado a seguir luchando por una nueva democracia para que la verdad tenga el lugar que se merece”, decía tan seria como Felipe VI en su discurso.

“Como veis, el 2021 nos ha obligado a reescribir las bases de nuestra prensa. Pero hay cosas que no ha cambiado, yo misma, que pretendo seguir ocupando este trono para seguir sirviendo a los socialiteros con mi total entrega y compromiso ya que ustedes nos siguen eligiendo cada fin de semana siendo vistos por hasta millones, millones, millones y millones de personas. La salud de mi reinado es incuestionable”, decía sin echarse a reir, lo que ya es todo un logro.

“Para terminar me gustaría felicitarles estos días en los que nos reunimos con la familia e invitarles a acompañarnos durante el resto de las fiestas. Ustedes ya lo saben, pero gracias por estar ahí, feliz navidad y próspero 2022”, concluía mientras mantenía su semblante serio durante unos segundos. Luego, no podía más y pedía que por favor acabara ya.

Para muchos, un discurso más divertido que el de la realeza mientras que para otros, una fantochada. Ya se sabe que este tipo de cosas polarizan a la opinión.