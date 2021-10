María Patiño confiesa que una vez practicó magia blanca y dejó de hacerlo cuando vio que era efectivo

El polígrafo de Belén Rodríguez en Sábado Deluxe ha dado mucho que hablar y no sólo por sus confesiones sexuales, que incluían un trío con Jorge Javier Vázquez. También ha dado de sí su confesión sobre la práctica de la magia blanca.

La colaboradora no dudaba en admitir que ella congela a personas. “Cada vez que pasa una catástrofe en el mundo me preguntan ‘¿tenemos a alguien en el congelador? ¿a quién has congelado?’ y entonces ya me controlo un poco”, contaba sobre lo que pasa en un grupo de whatsapp que comparte con algunos amigos y familiares.

Una práctica que lleva realizando desde hace mucho tiempo y que en alguna ocasión ha dejado en ‘stand by’ durante algunos años porque le había sucedido algo malo a quien tenía congelado. Asegura que lo hace como protección, no porque le desee nada malo a nadie. "Congelo a la gente y prometo que nunca he hecho magia con la intención de hacerle daño. Mi intención es congelar a esa persona para protegerme yo”, explicaba.

María Patiño y la magia blanca

Un testimonio del que se hicieron eco en Socialité y que le sirvió a María Patiño para contar su experiencia. “Estaba recordando que una vez congelé a alguien hace muchísimos años. En un tarro de guisantes vacío metí el nombre de la persona y se me cayó el tarro al suelo cuando ya estaba congelado. Y esa persona tuvo problemas”, reconoció. Añadió que le pasó algo regular y que dejó de hacerlo.

Dos testimonios que les ha servido a más de uno para llamar brujas a estas dos colaboradoras, ahora abalados con su propio testimonio.

No es la primera vez que escuchamos en Mediaset algún testimonio de este tipo. Habría que revisar los congeladores de más de un colaborador y seguro que nos sorprenderíamos. Desde luego, parece que los que han hablado del tema han encontrado repercusión a sus actos, ¿cuestión de sugestión o de magia?