A María Patiño le da un ataque de risa ante la aparatosa caída de uno de los reporteros de ‘Socialité’

Aunque la Navidad altera la parrilla de contenidos en televisión, hay programas que no se toman el merecido descanso navideño y siguen al pie del cañón y uno de ellos es Socialité que nos ha dejado muy buenos momentos este fin de semana.

Son tiempos de celebración, de fiestas y de mucha alegría… o por lo menos, debería ser así. El caso es que cualquier excusa para reir en estas fechas es bienvenida y a María Patiño se lo pusieron fácil en su programa.

Todo empezó cuando Miguel Ángel Rech, uno de los reporteros del programa, se fue a patinar sobre hielo con Yola Berrocal. Ya solo ver el atuendo de la actriz y cantante y no sé cuántas cosas más, ya daba para soltarse. Pero ahí María Patiño pudo mantener el tipo, debe estar más que acostumbrada a las excentricidades de Yola.

Las risas de María

Desafiando las bajas temperaturas y disfrazada de Mamá Noel, demostró que lo de patinar no era lo suyo por mucho que en el programa alabaran sus piruetas, que no debían ver más que ellos. “Es que me encantan los deportes”, aseguraba una vez que pudo coger el micrófono. Claro que los patines, está claro que no se los había puesto muchas veces.

Lo mejor vino cuando el reportero tuvo que seguirle el ritmo. No tardó en caerse al suelo y María, lejos de preocuparse por si se había hecho daño, no podía parar de reir. Una actitud que continuo en las posteriores caídas de Miguel Ángel. Y es que eso de no poder evitar las risas ante caídas tontas es un mal generalizado… o bien, según como se mire.

Poco a poco se fueron soltaron y al final lograron, incluso, hacer alguna vuelta en pareja. Eso sí, dieron esperanzas a muchos que no se han atrevido a probar todavía porque si ellos han podido, cualquiera puede.