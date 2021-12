Muse tiene nueva canción y genera polémica por la manera de presentarla

El regreso de Muse en 2022 parece un hecho. Y no solo porque la banda haya estado dejando pistas durante el último año sobre el proceso de creación y grabación del que será su próximo proyecto discográfico tras el disco en solitario de Bellamy. Sino porque ha sido el propio vocalista el que ha presentado un fragmento de su nueva canción de una forma que ha generado una gran polémica

La banda de Devon a través de su cantante hacía un directo en Instagram mientras estaba conduciendo con su hijo en el coche. La banda sonora para estar conduciendo y estar usando el teléfono al mismo tiempo era un tema completamente inédito de la formación que lxs 'muserxs' han bautizado como Won't stand down.

Un minuto de su futura canción que suena espectacularmente brutal y que ofrece una nueva dimensión sonora de Muse con una propuesta que lleva su sello pero con toques metaleros que pocos esperaban. "Won’t stand down, I’m growing stronger / Won’t stand down, I’m owned no longer / Won’t stand down, you’ve used me for too long / For too long" se oye a Bellamy cantar por encima de unos espectaculares riffs de guitarra y una percusión atronadora.

Un sonido que responde a la idea que Muse tenía antes de comenzar a trabajar en su futuro álbum de estudio tal y como confirmaron a NME durante una entrevista: "Me gusta la idea de resetearlo todo y volver al lugar de donde todo empezó. Probablemente volveremos al estudio el próximo año para hacer un nuevo álbum de algún tipo, y entonces poder girar tras ello, dependiendo de las restricciones a la hora de viajar".

Ha tenido que pasar casi un año entre sus intenciones de lanzar nuevo disco, el proceso de composición y el de grabación hasta que finalmente hemos recibido este estreno tan diferente a lo que podríamos imaginar de mano del trío de Devon.

Queda claro que antes de que arranque la época de festivales (si la pandemia lo permite) tendremos el nuevo álbum de estudio de Muse en la calle. Ahora solo falta confirmar los detalles exactos del proyecto que de momento no han sido desvelados: título, fecha de lanzamiento, listado de canciones, posibles colaboraciones...

La banda de Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme fue el primer grupo internacional confirmado del Mallorca Live Festival 2022 que se celebrará en el Antiguo Aquapark de Calvià el fin de semana del 24, 25 y 26 de junio de 2022.

Muse será también cabeza de cartel dentro del Mad Cool 2022 ya que ha confirmado su presencia el viernes 8 de julio en el evento que se celebrará en el Recinto ferial Ifema de Madrid.