David Bustamante, Georgina Rodríguez o Dulceida nos dejan claro que la Navidad en pijama es tendencia

Esta Navidad es extraña. Muchos positivos, muchos confinamientos y muchas incertidumbres. Pero si algo no falta nunca por estas fechas, es las ganas de pasarla en familia y de la mejor manera posible.

Cada uno se las ingenia para hacer de estos días algo especial. Muchos sacan sus mejores galas para Nochebuena y Navidad. Otros, sin embargo, cada vez apuestan más por la comodidad del pijama. Claro que no vale cualquier pijama.

Visto que esta apuesta por la comodidad es cada vez más una tendencia, las firmas de pijamas se han apuntado a lanzar colecciones especiales para estas fechas. Mucho rojo y motivo navideño para unos pijamas que dan alegría y calor.

Este 2021 hemos visto algunos entre los famosos. Hemos seleccionado 5 para dejar claro que esta es una buena alternativa a los costosos trajes de fiesta.

David Bustamante

En casa del cántabro han escogido el mismo pijama para toda la familia. Los renos han llegado a su hogar y han llenado el ambiente de color y alegría. “Cena de #Gala!!! ❤️🔝🔝🔝 FELIZ NAVIDAD!!! #FamiliaBustamante #Felices 😂😂😂🔝”, escribía junto a la imagen de esta estampa familiar.

Y por si había alguna duda, Paula Echevarría lo ha aclarado: “Quien es esa chica tan mayor del centro de la foto?? 😅 Feliz Navidad ❤️🎄🥂”. Efectivamente, Daniella ha pasado estas primeras fiestas con su padre y sus abuelos paternos.

Tania Llasera

“💗♥️💗Esta navidad he vuelto a descubrir la Magia de la navidad. Mi positivo en covid nos cambió todos los planes y nos quedamos en Madrid en familia. Yo aislada durante 8 días en mi cuarto. El octavo no podía dormir y me fui a por una PCR para probar suerte, que salió negativa y obtuve el mejor regalo: atravesar por fin la puerta de mi cuarto y achuchar de verdad a mis hijos. Lágrimas en los ojos de la emoción, lo juro. La reeducación que supone, parar todo para priorizar lo importante, es bestial. Pienso disfrutar del resto de las fiestas de manera lenta y seguro. Os quiero y os deseo unas felices y seguras fiestas. 💗♥️💗”, compartía una emocionada Tania Llasera.

En su caso no la hemos visto en pijama, pero sí a su hija, lo que indica que en su casa también optan por los pijamas navideños para las fiestas.

Georgina Rodríguez

El pijama también se ha asentado en la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Tanto ellos como sus hijos han lucido el mismo vestuario rojo para estas fiestas, mientras el resto de la familia también abandonaba las grandes galas en favor de un vestuario más informal.

“Felices fiestas ❤️❤️❤️❤️ Mucha salud, mucho amor y mucho éxito para todos ⭐️”, escribía la modelo que está viviendo esta Navidad embarazada de sus gemelos.

Miriam Rodríguez

“feliznavidad- bo nadal mi gente 🎄🎁✨❤️ desde casa, abrigaditos y mood mickey con pijama y zapas, como mejor está uno. 🎄✨🎅 Desde aquí un convaleciente inquieto de doce añazos y una servidora os damos las gracias infinitas, ha sido un año de luces y sombras para todxs, y probablemente esta esté siendo la Navidad con menos esencia navideña y más nostálgica de todas para muchxs. Por eso desde aquí os mandamos un achuchón gigantesco de abuela, disfrutad de los vuestros lxs que podáis y cuidarse un montón. Os queremos”, compartía la cantante gallega que ha pasado las fiestas en casa y en pijama.

Dulceida

“Feliz Navidad preciosos🎄✨”, deseaba Dulceida a todos sus seguidores mostrando que, en su casa, han pasado las fiestas en familia y con pijama. Todos han escogido el mismo modelo con el rojo de Papá Noel como protagonista. Ella que tiene dominado el mundo selfie, saben de sobra lo bien que resultan estas fotos en Instagram.

¿Y tú? Si no lo has hecho ya, ¿te estás planteando para el próximo año lo del pijama?