David Otero recuerda el sacrificio de Adelen para grabar ‘Corazón malherido’: “Como no quererla!!”

La historia de la música está llena de anécdotas y curiosidades que no siempre ven la luz. Por fortuna David Otero está recordando muchas de las que recuerda y afectan a su más reciente trabajo discográfico y que nos dan una idea de la difícil época que estamos viviendo incluso musicalmente hablando.

Porque el músico ha desvelado el tremendo sacrificio que realizó Adelén, la artista noruega-española, para grabar junto a él la canción y el videoclip de Corazón malherido. Lo ha hecho a través de su perfil oficial en Instagram recibiendo el aplauso de sus seguidores y una deliciosa respuesta de la otra protagonista de la historia.

"12 de mayo 2021, #OteroYYo ~ La grabación de "Otero y Yo" no solo ha traído nuevas canciones, también nuevas amistades! @iam_adelen vino desde Noruega para grabar el videoclip conmigo, sabiendo que al volver tendría que confinarse dos semanas. Cómo no quererla!!" recordaba David Otero en su cuenta. Y para encumbrar la historia la preciosa respuesta de la cantante: "Y lo volvería a hacer".

Porque la curiosa historia que une al solista con Adelén se produjo gracias a un paseo por las calles de Madrid. "Meses antes de invitarla a participar, cuando la idea me empezaba a rondar la cabeza, estaba paseando por el centro de Madrid junto a Rober y Óscar (nuestro equipo de grabación de videoclips y fotos) y se me ocurrió ponerle a Óscar una primera versión de Corazón malherido para ver qué le parecía. Mientras la escuchamos caminando por la calle Serrano, nos topamos de frente con la misma Adelén, que en ese momento estaba viviendo en Madrid. Fue algo mágico, una posibilidad entre un millón. Por supuesto, esa señal no la pude dejar de lado e inmediatamente la invité de forma oficial a poner su voz y su creatividad para terminar juntos la canción" explicó el músico madrileño.

Una curiosa historia que desembocó en esta colaboración y en un videoclip en el que las imágenes tienen un aire y un aroma a western que nos encanta. Una propuesta audiovisual que tiene mucho que ver con la propia creación de la canción: "Ella es Adelén, mitad noruega, mitad española. Nos habíamos juntado hacía algún tiempo para componer juntos y me encantó su esencia".

"Tomar la ruta complicada en la vida, la puerta por la que el camino se torna más arduo, pero que te lleva a hacer lo correcto, es lo que me inspiró a escribir esta canción. Y tal vez exponer mi miedo a la maldad del mundo encarnada por todos los diablos con los que nos cruzamos, que me lleva, como reza la canción, a esconderme 'debajo de la mesa'. Cuando teníamos la canción terminada, Tato y yo nos preguntamos qué era lo que le faltaba. Entonces lo vi claro: necesitábamos a ese ángel que te abre la puerta del camino correcto y te dice Vuelve por aquí" explicaba en su día David Otero.