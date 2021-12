Rosalía desvela todos los detalles de su disco ‘Motomami’: el tracklist, la gira y los videoclips

Madre mía, Rosalía, bájale. La estrella española acaba de hacer pública su cuenta privada de Instagram y es un auténtico tesoro. Bajo el nombre de @Holamotomami, la intérprete de El Mal Querer ha ido desvelando detalles sobre su esperadísimo nuevo álbum: Motomami. Pero vayamos por partes, ¡que estamos muy alterados y tenemos mucha información que desgranar!

¿Desde cuándo lleva Rosalía utilizando esta cuenta? La intérprete de La Fama empezó a usar esta segunda cuenta adicional hace justo un año y desde entonces ha sido muy activa en ella. De hecho, en tan solo doce meses tuene más de 460 publicaciones. ¡Y menudas publicaciones!

Teniendo en cuenta que hasta este 24 de diciembre la cuenta no estaba pública, Rosalía compartía su día a día en este perfil. Desde imágenes con Rauw Alejandro de lo más personales, hasta desnudos artísticos, pasando por momentos cotidianos. No faltan imágenes en la peluquería o selfies naturales.

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención y de lo que tenemos que hablar es de todos los detalles que nos ha desvelado esta nueva cuenta sobre su nuevo disco: Motomami.

El tracklist oficial

El pasado mes de noviembre, Rosalía anunció al mundo la llegada de su esperadísimo tercer álbum de estudio: Motomami. Tras el éxito de El Mal Querer en 2018, la estrella española vuelve a la carga de la mano de este nuevo trabajo.

El primer single, La Fama, llegó solo unos días después. Acompañada por el mismísimo The Weeknd, Rosalía apostaba por la bachata. Lo hacía rindiendo homenajes a aquel grupo que marcó a toda una generación a principios de los 2000’s: Aventura.

Pero desde noviembre no habíamos tenido más pistas sobre este nuevo proyecto. Hasta ahora. Gracias a la nueva cuenta de Rosalía podemos saber el tracklist de Motomami. Al menos el que tenía pensado en mayo de 2021.

En una pizarra blanca podemos ver los nombres de las siguientes canciones:

Saoko 666 Bulerías Delirio Bizcochito Candy La Fama Como 16 Genís Hentai Cuuuuuuute La combi Aislamiento Vamo’ allá

Además, hay que sumar las que están tachadas (aunque no sabemos lo que puede significar):

Motomami Chicken Teriyaki Iaia Tego

Además, por si a alguien le quedaban dudas sobre si se trata del nombre de las canciones de este nuevo disco, Rosalía lo desvela en los comentarios: “Lo estoy terminando. OMG. Está pasando”.

Un videoclip muy especial

Gracias a esta cuenta también hemos podido ver algunas imágenes que tiene preparadas para uno de sus próximos videoclips. La cantante, que no da puntada sin hilo, ya ha rodado parte de los vídeos que acompañarán a esta nueva era musical.

De este modo, podemos ver que uno de ellos tendrá lugar en un bosque y donde podría compartir protagonismo con un precioso perro de color blanco.

“Hoy he corrido con Chip por el campo y he probado los smores por primera vez en mi vida y ha sido el rodaje más bonito en el que he estado nunca”.

Rosalía ha compartido otras imágenes de ese rodaje. En ellas, la joven aparece como una auténtica vaquera encima de un toro mecánico. Con un top blanco y una falda abierta del mismo color, la estrella parece una auténtica diosa.

¿Un videoclip futurista?

Pero no es el único vídeo que podría haber rodado Rosalía en los últimos meses. Hay unas fotografías que nos han llamado especialmente la atención y donde Rauw Alejandro es el protagonista.

En ellas vemos al artista puertorriqueño en un sofá rodeado de un grupo de chicas con peluca azul. Aunque no vemos sus rostros, podría tratarse de un grupo de bailarinas de algún vídeo musical.

Planes de gira

Para más deleite de sus fans, Rosalía también ha desvelado sus planes de hacer una gira con Motomami. La cantante ha compartido un post en esta cuenta en la que aparece junto a un bloc donde se puede leer: “Motomami Tour”. Junto a esta imagen, la estrella ha escrito: “Makinando”. Vamos, que entre sus planes se encuentra salir de gira. Esperemos que sea mundial y pase por varias ciudades de España.

Sin duda, esta cuenta de Instagram ha sido una auténtica caja de pandora donde se guardaban algunos de los secretos más importantes del disco. Ahora solo nos queda escucharlo.