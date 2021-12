Las últimas palabras de la familia de Carlos Marín (Il Divo) generan emoción y debate

La trágica muerte de Carlos Marín (Il Divo) ha dejado en shock a millones de personas en todo el mundo que vivieron de cerca su carrera musical. Pero los que más están sufriendo, como siempre en estas situaciones, está siendo su familia que han perdido a uno de sus seres queridos sin todavía asimilar por qué ha sucedido.

Según ha publicado el diario The Independent en palabras del abogado Alberto Martín, la madre del barítono ha generado debate y polémica con sus palabras: "Hablé con su madre el día que murió y me dijo que estaba convencida de que si hubiera estado en España, el podría haber sobrevivido. Hay algo que tendremos que analizar en los documentos médicos porque sentimos que había tiempo suficiente para controlar la situación y haber mejorado las cosas para haberle salvado la vida que era lo más importante (...). La familia no está nada feliz con la actuación porque están descorazonados".

Diversos medios británicos y españoles publicaron en los días previos a la muerte que se encontraba en un coma inducido en la unidad de cuidados intensivos del hospital Manchester Royal de Reino Unido. Y en apenas unos días llegó el fatal desenlace que ha dejado desgarrada a toda su familia.

"No hay palabras. Se ha ido parte de mi alma. No lo esperábamos porque pensábamos que iba a salir de esta. Él decía que iba a volver a casa por Navidad. Es una tragedia para nosotros. No hay palabras. Se ha ido parte de mi alma. No lo esperábamos porque pensábamos que iba a salir de esta. Él decía que iba a volver a casa por Navidad. Es una tragedia para nosotros" explicaba Geraldine Larrosa en Espejo Público de Antena 3

"Estuvimos en los años de pandemia juntos. Ha vivido conmigo y con mi hija formando una familia y ha sido muy feliz. Le decía que éramos unos privilegiados porque habíamos sobrevivido a la pandemia. No iba a ser una despedida. Él intuía que no estaba bien. Se despidió diciéndome que me amaba, que era la mujer de su vida, que cuidara de su familia y que me quería un montón. Él solo tenía una vacuna, la de Janssen. Lo querían hacer poco a poco porque él ya lo había pasado. Él estaba bien. Estaba perfecto antes de salir de gira. Se había hecho análisis de sangre y estaba bien. Los médicos han hecho todo lo posible" expresaba la ya viuda de Carlos Marín.

El pasado 27 de diciembre tuvo lugar la capilla ardiente en el Tanatorio San Isidro de Madrid donde familiares, amigos y amantes de su música pudieron despedir al barítono de Il Divo que falleció el 19 de diciembre pasado.