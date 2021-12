‘El debate de las tentaciones’ nos ha mostrado un avance exclusivo de la hoguera de Tania

Las hogueras de La isla de las tentaciones 4 están llenas de tensión y reacciones de lo más insospechadas. En el último debate, el programa ha dado la opción de votar para ver qué avance de la hoguera de las chicas quería ver la audiencia. La ganadora ha sido la de Tania.

Después de ver el encuentro un poco frío que tuvo con Alejandro, había ganas de saber qué rumbo va a tomar esta historia, y parece que no tiene mucha pinta de ir a mejorar.

“Estoy a la espera de ver qué Alejandro es el que me voy a encontrar. No entré a La isla de las tentaciones para saber si quería o no a Alejandro, eso lo tengo claro, pero lo que sí necesito saber y no tengo muy claro es si esa persona que en esa primera hoguera no me respetó es la que va a seguir a mi lado o no”, le empezaba diciendo a Sandra Barneda.

Una reacción inesperada

La presentadora le ha puesto una conversación de su chico con Josué que parece que no le ha hecho mucha gracia. “Vinimos aquí con un propósito y ella se ha confundido totalmente. Si la caga es gilipollas. Pero a ella yo he visto que le gusta el chaval, eso también te lo digo”, comentaba Alejandro en torno al acercamiento de Tania con Stiven.

“Soy una persona con la mente muy abierta. Ha dicho muchas cosas que me han molestado, pero ahora mismo estoy un poco descolocada. Sinceramente me ha pasado algo que me está sorprendiendo, pero eso para mí era impensable. Y me he dado cuenta de que no me molesta”, comentaba una Tania todavía en shock por lo que acababa de ver reaccionaba que reaccionaba de una manera bastante calmada. “Yo no voy a dejar que me intente dejar mal, lo siento, pero no”, les decía a sus compañeras.

Parece que, de momento, lo de esta pareja no parece tener buen arreglo. Habrá que ver cómo continua su historia.