Inesperada reacción de Nico en ‘La isla de las tentaciones’ tras ver a Gal.la acostándose con Miguel

En la hoguera de los chicos de esta semana Nico no es de los que ha pasado un buen momento. Viendo su actuación en La isla de las tentaciones, uno podría pensar que no le importa muy poco su chica y que por eso no ha dudado en acostarse no con una soltera, sino con dos. Pero, al parecer, sí que le afecta.

“No sé si es envidia, celos, no lo sé, porque yo nunca me he sentido así de por qué con él sí y yo no”, le contaba a Sandra Barneda antes de ver imágenes de su chica en las que se veía un acercamiento muy caliente con Miguel.

“Me da pena Sandra, me da una pena enorme. A él le veo con ganas de hacerlo ya todo porque sabe que el día que acabe esto no le va a volver a hablar. Y ella quiere esperar, esperar, no sé a qué quieres esperar. Es que estas imágenes me hacen crearme muchas más inseguridades porque me hacen volver a no valorarme y al por qué me trataba así, por qué no me quería y por qué con él le apetece”, decía Nico tras ver las imágenes.

Sexo explícito

Antes de ver el siguiente vídeo Nico les decía a sus compañeros que esperaba que no lo hiciera, se supone que se refería a su chica dando un paso más en su relación con Miguel. Pero, basta que uno no lo espere para que llegue. Efectivamente, tuvo que ver a su chica manteniendo relaciones sexuales con otro.

Teniendo en cuenta que él ha hecho lo mismo en su villa, uno podría esperar un poco de indiferencia o por lo menos comprensión, pero no. “Yo no puedo hablar ahora mismo, te lo prometo”, era lo primero que acertaba a decir tras ver las imágenes. “Se ha acostado con este chico dos veces en una semana y yo me he tirado para acostarme con ella, una vez, tres meses”, reflexionaba. “Algo fallaba ahí”, le aseguraba Josué.

“No sé cómo explicarlo. La idolatro tanto que no veo más allá de que sea ella”, seguía explicándose. Y cuando Sandra le preguntó cómo creía que se había sentido ella al ver su comportamiento, no lo dudó, “vengativa”.

“Tampoco te voy a mentir porque sé que le atrae físicamente y que le apetece, porque la conozco, pero ella nunca va a querer quedar por debajo de mí”, explicaba.

“Lo que acabo de ver no lo puedo perdonar”, aseguraba. Y cuando parecía que ahí se iba a quedar la cosa porque no había más imágenes para él y Sandra ya había pasado a hablar con Alejandro, su actitud hizo que la presentadora le preguntara si estaba bien.

Nueva huída en la hoguera

Ante su negativa, Sandra le preguntó qué es lo que le ocurría. “Que me voy a ir de aquí ahora mismo, no quiero estar aquí”, decía en un estado de nervios que resolvió saliendo corriendo de la hoguera por mucho que Josué intentara calmarle sin conseguirlo.

Su carrera le llegó a la playa donde siguió lamentándose: “No puedo más. Es que no entiendo por qué ha hecho eso, por qué ha estado haciendo todas esas cosas con él. No entiendo por qué a él sí y a mí no”.

Finalmente decidió volver a la hoguera. “No puedo más, me tiembla el cuerpo”, decía antes de acabar rodeado por sus compañeros que le abrazaban para darle apoyo. “Es que no sé qué responderte cuando veo esas imágenes, es que no quiero venir a la hoguera por no ver esas imágenes, es que me quiero olvidar ya de todo”, decía apesadumbrado.

Está claro que esta pareja tiene muchos asuntos que resolver.