Nico se arrepiente de haberse acostado con dos solteras en ‘La isla de las tentaciones 4”, ¿demasiado tarde?

Nico acudió a La isla de las tentaciones 4 con su novia Gal.la. Ella le había sido infiel en varias ocasiones y él quería superar eso. Y parece que su forma de conseguirlo era siendo infiel él.

Fue uno de los primeros en caer en la tentación y, desde luego, el único, de momento, que ha caído en dos ocasiones con dos solteras distintas. Empezó tonteando con Rosana, pero se cruzó en su camino Miriam.

Hubo conexión rápida y Nico y Miriam acabaron en la cama dándolo todo. Lo que para ella empezaba a ser una historia en la que podía hablarse de sentimientos, para él parecía que no era tan importante.

De ahí que después de acostarse con Miriam volviera a recuperar su tonteo con Rosana que acabó también en la cama. Doble infidelidad y mucha fiesta.

Arrepentido

“Siempre me pasa lo mismo. Cuando acabo pienso en mi novia”, les decía a sus compañeros en un momento de relax en la cocina en una de esas noches de fiesta en las que todos celebraban que hubiera triunfado con dos de las tentadoras.

Le preguntaban cuál le había gustado más y él no tuvo reparos en confesar que Rosana. “¿Tú eres feliz?”, le preguntaba Alejandro. “Sí, pero…”, era su respuesta y es que parece que su conciencia no está muy tranquila.

“Me siento como una mierda”, les decía a sus compañeros. Alejandro intentaba quitarle hierro al asunto. “Está feo, pero si tú has sentido hacerlo…”, le decía el novio de Tania, “tú no tienes que darle cuentas a nadie tío, que a la que le tienes que dar cuentas se está follando a otro”.

“Yo no he venido aquí a encontrar el amor. Yo he venido a reforzar mi pareja”, decía Nico que consciente de lo que estaba diciendo no pudo evitar la risa. “Tu pareja está perdida”, le decía Álvaro.

Nico insistía en que cada vez que acababa pensaba en su novia. “Que no, que tu novia es pasado pisado”, le decía Alejandro animándole a pasar página.

Parece que esta pareja está rota, pero en esto del amor nunca se sabe. Habrá que esperar al final del programa para confirmarlo.