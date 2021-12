‘The Bels’, la canción navideña que Olivia Rodrigo compuso con 5 años

Olivia Rodrigo se ha convertido en uno de los grandes nombres propios del 2021. Su ascenso al estrellato ha sido fulgurante en el último año y medio y pese a tener apenas 18 años es una de las estrellas internacionales de mayor impacto de los últimos tiempos. Y por lo que hemos podido ver estos días en su cuenta oficial, su talento no ha surgido de la noche a la mañana.

La solista estadounidense ha estrenado en sus redes sociales la canción navideña que compuso con 5 años. The Bels es el título de la canción que ha estrenado década y media después y que nos da una idea de que la intérprete ya tenía talento y ganas de triunfar en la industria del entretenimiento.

"En honor a la víspera de Navidad, les presento mi primera canción navideña, The bels, escrita por mí, una niña de cinco años, lol ¡¡¡Felices vacaciones!!!" escribió Olivia Rodrigo junto al vídeo del estreno de la canción en su más tierna infancia.

Pese a tener sólo 5 años, Olivia ya es capaz de mezclar sonidos propios y típicos de las propuestas navideñas junto a una letra que disfrutamos en la voz de una pequeña que canta "Ho ho ho ho ho, espera a que suenen las campanas / Espera a que suenen las campanas del trineo de Santa. Oh, mira el pan de jengibre bailando en tu cabeza", "Llámalos, ahora déjame escucharlo en voz alta, Santa viene a la ciudad / Oh, oh, oh espera las campanas... cuando escuches los adornos en el árbol" o "rojo y verde como una reina navideña / Haz que la fiesta sea especial para mí".

Por si a lo idílico de la canción le faltaba algo, la imagen de Olivia Rodrigo con 5 años vestida con el traje y el gorro navideño de Santa y sosteniendo el micrófono es algo que nos arrebata el corazón. La respuesta ha sido inmediata y arrolladora: miles de interacciones y comentarios

Con solo 18 años, la cantante ha conseguido algo al alcance de muy pocos. La revista norteamericana, Time, también quiso elogiar a la artista. Para ello, la nombro como la Artista del Año ("Entertainer of The Year"). Y todo ello gracias a su single estrella, Drivers License, que nada más estrenarse se convirtió en uno de los temas más virales de Tiktok y de los más escuchados en las emisoras de radio del país.

Empezó en enero de 2021 convirtiéndose en una de las nuevas promesas de la industria, para terminar despidiendo el año siendo una de las figuras más cotizadas de la música. Grandes artistas como Taylor Swift o Camila Cabello han apoyado el trabajo de Olivia.

Lo que podría haberse quedado en un One Hit dio paso a uno de los álbumes más escuchados de la historia en las plataformas de streaming: Sour. Con canciones como Deja Vu, Traitor y Good 4 U, Olivia se ha coronado como una de las princesas del pop actuales.