El Rubius vuelve a reabrir la polémica de Andorra con un tuit sobre los deudores a Hacienda

El Rubius no parece haber olvidado las críticas que le llovieron cuando el pasado mes de enero saltó la noticia de que se había mudado a Andorra a vivir, tal y como antes habían hecho varios de sus compañeros de profesión atraídos, entre otras cosas, por las bajas tasas impositivas que se aplican en el país transpirenaico.

El día en el que Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, informó de su decisión y los sucesivos este creador de contenido y otros como The Grefg, Willyrex, Vegetta, The Grefg, Lolito, AuronPlay, Staxx, Alexby, Ampeter, Vicens y ElmiilloR la desparobación y los reproches inundaron las redes sociales y las televisiones. Su decisión no fue bien vista por una gran parte de la sociedad, aunque hubo otra que no dudó en defenderle. Sin duda, aunque él aseguró en su comunicado que no le importaba que le fueran a desaprobar públicamente desde España, todo apunta a que esta polémica le marcó un poco y así lo deja a entrever uno de sus últimos tuits.

El pasado lunes 27 de diciembre el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó su lista anual de personas y entidades que tienen una deuda con el fisco de más de 600.000 euros y salió a la luz que Twitter debe al Estado más de 800.000 euros. Un hecho que copó titulares y que El Rubius quiso recalcar en su propia red social. "Vaya, supongo que todos los moralistas de Twitter que me lincharon hace 1 año por irme a Andorra dejarán de usar la plataforma, no?", indicó el creador de contenido junto a un recorte de prensa y una fotografía tomada a la televisión en el momento en el que una presentadora abordaba el tema.

Y claro, su comentario no pasó desapercibido. Rápidamente las palabras del streamer seviralizaron en las redes sociales y fueron muchos quienes no dudaron en dejarle claro que ellos lo que quieren es que todo el mundo pague a Hacienda los impuestos que le corresponden para así poder seguir usando sus productos o consumiendo sus contenidos. Eso sí, también hubo otros tantos que salieron en su defensa argumentando que no es lícito criticarle a él y después seguir usando Twitter después de conocer esta noticia.

Vaya, supongo que todos los moralistas de Twitter que me lincharon hace 1 año por irme a Andorra dejarán de usar la plataforma, no? 🤔 pic.twitter.com/KyCqf3hbIl — elrubius (@Rubiu5) December 27, 2021

"Que alguien le explique a El Rubius la diferencia entre deber a Hacienda (que algún día, es posible, se saldará esa deuda) y mudarse a otro país para pagar menos impuestos. No es ni remotamente lo mismo"; "No has entendido una mierda, Rubén. Queremos que Twitter pague impuestos y seguir usándolo. Queremos que tú pagues impuestos y seguir viendo tus vídeos. Muchos años"; y "Dan una noticia sobre evasión de impuestos y se da por aludido"; "El tweet es sobre mucho que joden a Rubius exigiendo algo que el pago mientras vivía en España como debe ser, pero usan una app que no ha pagado nada al país lo cual seria 10 veces mas dinero de lo que daba Rubius", son solo algunas de los más de dos mil comentarios que acumula su tuit.

No has entendido una mierda, Rubén. Queremos que Twitter pague impuestos y seguir usándolo. Queremos que tú pagues impuestos y seguir viendo tus vídeos. Muchos años. https://t.co/Mi2HZ5qNDH — España Bizarra (@espanabizarra) December 27, 2021

Dan una noticia sobre evasión de impuestos y se da por aludido. https://t.co/EfD4R01dr5 — 𝖒𝖊𝖎𝖙 (@munaesuna) December 27, 2021

Se acaba de comparar el solito con defraudadores. https://t.co/Ev8UyFWblD — Grego 🍊🎄 (@GregoM99) December 28, 2021

en su cabeza compararse a si mismo con otros defraudadores de hacienda sonaba genial https://t.co/hVeZ8E9kqR — maría ☁️ (@madeshitt) December 28, 2021

Dios por que alguien reviviría una tema del que todo el mundo se había olvidado y por el que le lincharon 12 millones de personas https://t.co/UuQB6uDtzy — Elías (@EliasMarCast) December 27, 2021

Españoles moralistas su comprensión lectora es lamentable, el tweet es sobre mucho que joden a Rubius exigiendo algo que el pago mientras vivía en España como debe ser, pero usan una app que no ha pagado nada al país lo cual seria 10 veces mas dinero de lo que daba Rubius https://t.co/bhVCeby4Ma — Kat (@KatitsVero) December 27, 2021

Así son estos "moralistas", no saben la diferencia entre evadir y un cambio de residencia fiscal, según esta gente rubius tendría que seguir pagando impuestos en un país donde no vive, porque ellos decíden lo que es justo, con el dinero de los demás es muy fácil ser justo ;) https://t.co/RoHncOpIrU — Shur (@Awuwuwewewawu) December 27, 2021

