Los mejores memes del año y los más divertidos para decir adiós al 2021

Si ha habido un tema que ha capitalizado este 2021 ha sido la pandemia. Las vacunas, las olas, la inmunidad, los confinamientos, las restricciones... Por fortuna, pese a todo lo que hemos sufrido durante estos casi dos largos años nunca ha faltado en las redes esa pequeña vía de escape que es el sentido del humor expresado a través de los memes.

En LOS40 hemos querido hacer une pequeña compilación de lo que han sido los mejores del año (a nuestro juicio, obviamente, y para gustos los colores) pero también los más divertidos para decir adiós a un 2021 que nos ha dejado más cosas negativas que positivas. Y ojalá que sea la última vez que tengamos que decirlo. Estos son los mejores memes para despedir el año.

La sexta ola nos ha dejado la misión casi imposible de no contagiarnos después de que en apenas una semana estemos cerca del medio millón de casos. Al más puro estilo Mario Bros vamos sorteando variantes y olas... Luego está el prodigioso arte de cómo sentarse a cenar en Navidad sin exponer a los más vulnerables de la pandemia. Aunque eso de colgar a la abuela de una silla lo vemos un poco extremo.

El pasaporte Covid también ha sido uno de los temas que más debate a generado (a favor y en contra). Lo que no nos imaginábamos era que Santa y Papa Noel también tuvieran que llevarlo para repartir los juguetes a los niños de todo el mundo.

Y pese a la explosión de casos, queda claro que aún hay gente que derrocha positividad y humor y ya está esperando para ver las cifras que van a dejar las fiestas navideñas. Para batir todos los récords...

Los mejores memes del 2021

Han sido muchos y muy variados los diferentes tipos de meme que han arrasado en este nuevo año. Aunque lo más normal ha sido que los clásicos hayan triunfado sobre las novedades porque a la gente pese al paso del tiempo le siguen haciendo gracia.

Si en 2020 arrasaron los africanos bailarines de funeral, en este 2021 ha estado muy repartido entre memes clásicos como el perro cachas, Leonardo DiCaprio, Apu de Los Simpson (para utilizarlo con los que defienden de cualquier crítica a empresarios, millonarios o youtubers)... Una colección que bien escenificado viene de lujo para poder cachondearse de casi cualquier situación a la que nos enfrentemos (y más si es en redes sociales).

En los últimos meses también ha triunfado el meme de los dos lados del autobús entre los que les toca ver el paisaje y los que no. Un meme que también se ha aplicado a casi todos los temas que nos podamos hacer idea: desde el coronavirus hasta el fútbol pasando por el estreno de Spider-Man.

Y si en 2021 hemos disfrutado de una ola de memes, 2022 promete ser otro año de alta intensidad de virales que nos sigan sacando una sonrisa. Casi tan provocadora como la de Vegeta: no caigais en los cinco, en los trece, en las palabras que terminan en ano o en ado... ¡Luego no digáis que no os hemos avisado!