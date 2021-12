Hugh Jackman, otro más que da positivo en coronavirus

La pandemia no da respiro y está complicando seriamente estas fiestas. Los contagios se disparan y no sólo en nuestro país sino a nivel mundial. Raro es el día que no conocemos el positivo de algún famoso. Rafa Nadal, Antonio Resines, multitud de futbolistas… la lista no para de crecer. A nivel internacional hay que incluir ahora a Hugh Jackman.

“Solo quería asegurarme de que escuchaste esto de mí. Di positivo por covid”, compartía en redes. Ha subido un vídeo en el que podemos verle con mascarilla puesta dando la noticia.

Pero que nadie se preocupe que ha asegurado que tiene “¡síntomas leves y ganas de volver al escenario lo antes posible! Enviando amor por un feliz y saludable año nuevo”.

Su estado no parece especialmente preocupante. "Mis síntomas son como un resfriado", dice en el vídeo, “me pica la garganta y me moquea un poco la nariz, pero estoy bien".

Cancelación en Broadway

Esto ha provocado que se cancele el musical que estaba protagonizando en Broadway. The Music Man no volverá a abrir sus puertas hasta el próximo 1 de enero, aunque no con él, que, si todo va bien, se reincorporará el día de Reyes.

Estrenaron la obra el pasado 20 de diciembre y parece que les ha durado poco. Solo unos días después de la primera interpretación su coprotagonista dio positivo y una suplente tuvo que prepararse el papel en apenas de una hora. Una situación que le llevó a Jackman a compartir un homenaje por estos suplentes y su gran labor. Ahora le ha tocado a él.

En seguida se han multiplicado los mensajes de apoyo y ánimo en esta situación que se extiende por Nueva York donde su musical no es el único que se ha cancelado estos días. Las cifras se disparan en la ciudad de los rascacielos.

“Siéntete mejor pronto, amigo! ❤️”, le deseaba la actriz Halle Berry. “Hombre dulce, te deseamos una rápida curación de nuestra parte al final de la misma historia”, añadía Amanda Seyfried.