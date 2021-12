Estas son las mejores series que nos ha dado el 2021

Es imposible hacer una pequeña lista con las mejores series del 2021. Series, miniseries, temporadas nuevas... que han llegado este año y que han sido todo un descubrimiento para nosotros. Gracias a las grandes historias que han ido surgiendo nos hemos podido evadir un poco de la situación actual que nos golpea desde el 2020.

Pese a los diferentes estragos que han tenido que sufrir diversos proyectos audiovisuales por culpa del coronavirus, la cultura ha sabido salir hacia adelante. Por esta razón, el 2021 se ha llenado de muchos estrenos e incluso reencuentros esperados. Desde LOS40, hemos hecho una selección de las mejores series de diferentes plataformas de contenidos que nos ha dejado el 2021. Si todavía no te has visto alguna... ¡apúntatela!

1. El juego del calamar

La serie surcoreana tiene que encabezar esta lista y no solo por la gran historia que cuenta, sino por haberse convertido en uno de los grandes fenómenos de la plataforma de Netflix. Y, especialmente, del 2021. Con una trama totalmente misteriosa, terrorífica en ocasiones y con un firme mensaje social detrás, El juego del calamar ha conseguido dejarnos boquiabiertos y con ganas de más intrigas. Por ahora, sabremos que tendrá una segunda y tercera temporada... y ya estamos ansiosos de verlas.

2. Arcane

La siguiente no podía ser la nueva serie animada de la grande plataforma de contenidos en colaboración con Riot Games: Arcane. Increíble no solo por tener a Imagine Dragons de banda sonora, sino también por saber cautivar a la gente (incluso a los recién llegados a este mundo) con la historia de las hermanas Vi y Jinx, además del enfrentamiento de dos ciudades clave: Piltover (zona rica) y Zaun (zona pobre). Arcane ha tenido una buena acogida en este 2021, llegando a superar a El juego del calamar y Juego de tronos en puntuaciones, según IMDb.

3. La Casa de Papel (última temporada)

Sabemos que no se ha estrenado este año, pero sí que hemos podido despedirnos de una de las mejores series españolas de la plataforma de contenidos tras tres temporadas. El final de La Casa de Papel no ha defraudado a los fanáticos de la serie y, por esta razón, es motivo suficiente para incluirla en esta lista. La historia del grupo de ladrones enganchó a nivel nacional, llegando a extender su éxito a las afueras del país. Pero el pasado 3 de diciembre llegó su fin en cinco capítulos. Si todavía no la has visto en este 2021, que sea tu futuro propósito en 2022.

4. Bruja Escarlata y Visión

El Universo Marvel también nos ha regalado grandes estrenos este año. Uno de ellos ha sido Bruja Escarlata y Visión (que empezó en enero de 2021) para introducirnos en la historia de Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) que viven en Nueva Jersey y tratan de ocultar sus poderes. Sin embargo, algo no va bien cuando van pasando por nuevas décadas y cambios de escenarios televisivos. Sin duda, una historia que te enganchará desde el primer momento y más si eres fanático de Marvel.

5. And Just Like That

Este año, nos enteramos de una gran noticia (especialmente para las fans de la mítica serie estadounidense, Sexo en Nueva York): And Just Like That será la nueva serie que dé la continuación a Sexo en Nueva York. 23 años después, las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis vuelven a nuestras pantallas. Sin embargo, hay una mala noticia. Esta vez no contarán con la presencia de Kim Cattrall, que dio vida al personaje de Samantha Jones. Una serie que te cautivará desde el minuto cero con sus historias divertidas.

6. La rueda del tiempo

La rueda del tiempo es una serie basada en una saga fantástica escrita por Robert Jordan. Una nueva serie que cuenta con una escenografía ambientada en la Edad Media y que pretende quedarse una vez haber llegado en este 2021. Estamos seguros de que la trama promete y prometerá mucho en años venideros. La magia, las diversas aventuras o los monstruos... son algunos de los elementos que convierten a esta serie en una de las notables de Amazon Prime.

7. Loki

Otra de las series del Universo Marvel, que ha tenido buena acogida durante el 2021, es Loki. La serie protagonizada por Tom Hiddleston ha prometido desde que se estrenó: con una serie de aventuras que no nos dejarán indiferentes. De momento, solo cuenta con una temporada, veremos si para el próximo año (2022) tendremos noticias nuevas sobre la serie de este villano.

8. Ojo de Halcón

Sin duda, el Universo Marvel ha tenido mucho que regalarnos este 2021. Otra de las series que destacamos y de las que se está hablando últimamente es de Ojo de Halcón. Cuenta con diferentes episodios llenos de acción y comedia para introducirnos en la historia de Ojo de Halcón (protagonizado por Jeremy Renner) y Kate Bishop, la mejor arquera que ha conocido hasta ahora Ojo de Halcón. Además, esta serie nos sirve para presentar a un nuevo personaje de este Universo: Bishop. Además, sale Florence Pugh... ¡míratela!

9. Friends: The Reunion

Sí, sabemos que no es una nueva serie, pero sí un homenaje a una de las grandes series estadounidenses de la historia que acabó hace 17 años: Friends. Por eso, Friends: The Reunion es el reencuentro del elenco que ha formado parte de uno de los trabajos más importantes de sus vidas. Aquí, podemos ver de nuevo a Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry y Lisa Kudrow. Todos juntos para recordar situaciones divertidas durante el rodaje de Friends, anécdotas y secretos personales. Sin duda, este especial ha sido uno de los mejores momentos que el 2021 nos ha dejado.

10. Sky Rojo

Sky Rojo llegó un 19 de marzo de 2021, con una trama totalmente innovadora y llena de mucho drama. La historia de tres prostitutas, Wendy, Coral y Gina, ha enganchado a los usuarios desde que se estrenó, de ahí que lanzaran rápido la segunda parte este verano de 2021. Por eso, esta serie seguirá prometiendo hasta el próximo año, ya que se ha anunciado que habrá una tercera y última temporada.

11. Cardo

Esta serie, creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, ha contado con la producción de los Javis, tras el éxito internacional de su serie Veneno. La trama está ambientada en la historia de una mujer que se encuentra en la crisis de los 30. Además, ha dejado su trabajo de Marketing y Televisión para dedicar toda su vida a ayudar a una anciana de 75 años, llamada Puri, con su floristería (apunto de desbordarse por una crisis económica). Por ahora, la serie cuenta con 6 capítulos, así que esperamos ver más en 2022.

12. Sex Education (tercera temporada)

Tras dos años de espera, el pasado 17 de septiembre pudimos tener (¡por fin!) la tercera temporada entre nosotros. Una serie que rompe totalmente con los tabúes sexuales y que consigue que empaticemos con la historia de Otis Milburn. Aunque si todavía no te has visto la serie, no te diré más detalles sobre esta nueva temporada para no spoilear. Debes llegar hasta la tercera temporada para descubrir las novedades en el entorno de Milburn. Míratela, te enganchará desde el principio.

13. Mare of Easttown

Otra serie que está en boca de todos es Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet (El Titanic). Una serie con mucha trama, misterio, asesinatos, detectives... que no te dejará indiferente. Llegó en abril de 2021 con una temporada llena de suspense y, por ahora, no conocemos que vaya a haber una segunda temporada. A lo mejor en 2022 tendremos novedades al respecto...

14. El inocente

Otra serie que llegó en abril de este año para quedarse ha sido El inocente. Una serie basada en el libro homónimo de Harlan Coben y adaptada por Oriol Paulo. Además, podremos ver a Mario Casas interpretando al protagonista de la historia: Mateo Vidal. Trata la vida de un expreso que intenta rehacer su vida, pero que todavía tiene que lidiar con las secuelas de su oscuro pasado: ha perdido la confianza en la gente y está ansioso por encontrar la verdad de todo lo que le rodea. ¡No dudes en apuntártela!