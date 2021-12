Adara Molinero se hace su primer tatuaje y lo hace por amor

Adara Molinero acaba el año con balance positivo. Cuando entró en Secret Story su vida personal no estaba atravesando su mejor momento ya que había roto su relación con Rodri Fuertes. No ganó el concurso, pero sí consiguió que su vida diera un giro que le permitiera recuperar esa relación.

Mientras ella estaba en la casa no paró hablar de su ex y él se ablandó y se dio cuenta de que no podía vivir sin ella. Fue muy cuestionado y, aunque no suele ser propio de él, apareció en el programa para hacer toda una declaración de amor.

Parece que su problema no tenía que ver con que no se quisiese sino que se centraba más en el hecho de que no estaban en el mismo punto sobre prioridades y objetivos en la vida. Eso sí, parece que han solventado esa brecha y han encontrado un punto común que les permite seguir disfrutando de su amor.

Tatuaje en pareja

Y en esa nube en la que están viviendo esta nueva oportunidad que se han dado, han querido tener un gesto de amor que simbolice lo que están viviendo. Se han tatuado juntos. Para él no es una novedad porque ya lleva bastante tinta en la piel, pero para ella, era el primero.

Acudieron juntos a un local de tatuajes y han compartido el momento con todos sus seguidores en redes. "Amo cada cm de ti. Llevo tatuado en el corazón el día que empezamos y ahora en la piel", explicaba una enamorada Adara.

Se ha tatuado en el tobillo el número 11, el mismo que ahora lleva él en su antebrazo. Un tiny tattoo que no está nada mal para estrenarse. "Está pasando", decía el novio que no acababa de creerse que su novia hubiera decidido dar el paso.

"Ya no hay marcha atrás, jamás lo hubiera pensado", decía ella mientras la tatuaban. Y ya que estaba no se ha hecho uno sino dos tatuajes. El otro en el antebrazo, aunque, de momento, ha preferido no mostrarlo.