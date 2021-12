10 fenómenos musicales para 2022

No sabemos cómo será 2022, qué nuevas desgracias nos asolarán o qué las buenas vibras que nos traerá, pero sí sabemos que musicalmente, será un gran año, después de un 2020 y un 2021 marcados fuertemente por la pandemia. Tampoco sabemos qué música predominará en los principales charts, pero sí nos hacemos una idea de qué nuevos artistas (o no tan nuevos) y qué nuevas propuestas podrían llegar a conquistarnos o triunfar en 2022.

Natalia Lacunza

Gran conocida por todos, tiene una de las propuestas más interesantes del pop español. Tiene canciones bellísimas y no renuncia a ningún género para poder crear piezas únicas. Sus letras son de una honestidad brutal, su sonido es de una calidad excepcional y en directo es una diosa de la música, como demostró en su Secret Show para LOS40 Music Awards 2021. Dos EPs publicados, colaboraciones cuidadosamente selecciondas y una tenacidad increíble para buscar su propia voz, Natalia Lacunza tiene uno de los proyectos más excitantes de la música actual, además, la pamplonesa ha anunciado ya que su nuevo disco verá la luz antes de verano de 2022, por lo que, nada ni nadie podrá impedir que sea uno de los grandes fenómenos musicales del próximo año.

babi

Enigmática y selectiva, esta madrileña de 22 años posee una voz única y tiene un don para la poesía. Sus letras contienen versos deliciosos pero punzantes, sus historias albergan amor y rabia, empoderamiento, sensualidad y melodías súper poderosas que transitan entre el lofi, el trap o el moderno r&b y que ha llegado a conectar con millones de personas. Pero no solo eso, también ha llamado la atención de artistas como el mismísimo Bizarrap, que en una entrevista con LOS40 Urban mencionó el talento de babi y a sus ganas para colaborar con ella. Algunas de sus canciones más populares son La Jodiste, Colegas, Devuélvemelo. En 2021 lanzó temas como Nací para esto o Disney junto a Luna Ki. No hay duda de que babi podría ser una de las grandes revelaciones de 2022 a nivel nacional e internacional.

Luna Ki

El Benidorm Fest nos está preparando para un montón de sorpresas. A las propuestas para Eurovisión de artistas de más trayectoria como Rayden, Azúcar Moreno, Javiera Mena o Varry Brava, se suman proyectos interesantísimos como el de Luna Ki que tiene en Voy a morir su gran apuesta para Eurovisión. Es una de los temas más diferentes y rompedores que se presentan al festival. A principios de 2022 está previsto que la artista barcelonesa lance su álbum de debut, por lo que todo apunta a que este será un gran momento para ella, independientemente de si consigue ir a Turín o no.

Rigoberta Bandini

Ay Mamá, de la catalana Rigoberta Bandini, es una de las canciones que más sensación está causando entre las candidatas a representar a España en Eurovisión. Ay Mamá es un "homenaje a la feminidad", tal como explica ella misma de este tema genial y vanguardista. Pero Rigoberta Bandini no es ninguna novata, de hecho, lleva dos años imprimiendo su particular estilo a la hora de componer en canciones brutales como Too many drugs, In Spain we call it Soledad o Perra, con las que ha conseguido un gran éxito. Por eso, no tenemos ninguna duda de que 2022 va a ser un merecidísimo gran año para ella.

Tanxugueiras

Tanxugueiras es el grupo gallego formado por Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro, que con la canción Terra! pretende conquistar el Benidorm Fest y en mayo de 2022 Eurovisión. La banda posee un sonido muy particular capaz de anclar pasado, presente y futuro de la música tradicional gallega desde la perspectiva de género y la identidad rural. Las artistas han conseguido llevar su nueva visión del folklore gallego fuera de las fronteras de su comunidad y conquistarnos con su propuesta. ¿Será 2022 el gran año de Tanxugeiras?

Leo Rizzi

Amapolas se ha convertido en toda una revelación wn 2021, pero el ibicenco Leo Rizzi tiene un buen arsenal de canciones para dar en los próximos meses, por eso estamos seguros de que 2022 será su año de explosión. El pop español está en buenas manos si depende de gente como él. La enorme sensibilidad de Leo para escribir canciones, para crear bases increíbles y conjugarlas con sus delicadas melodías... es algo que no todos los artistas poseen. Además de Amapolas, te recomendamos escuchar Conexión, una delicia.

Leo Rizzi - Quiero (Acústico) [Videoclip Oficial]

Tokischa

Entró en nuestro radar en 2021 gracias a dos colaboraciones jugosísimas y algo polémicas: Linda junto a Rosalía y Perra junto a J Balvin, pero lo cierto es que Tokischa lleva haciéndose un hueco en la industria desde 2018 y desde entonces lleva la puertorriqueña removiendo los cimientos de la música urbana hecha en su país. Irreverente y comprometida con el movimiento LGTBIQ+, ha conseguido que su mensaje cale en millones de personas. Canciones como Tukuntaso o Desacato Escolar demuestran que la suya es una propuesta sólida y que podría conquistar el mundo en 2022.

Mimi Webb

Mimi Webb ha sido seleccionada como una de las grandes revelaciones para el próximo año en el famoso concurso británico BBC Sounds que descubrió a grandes voces y propuestas como las de Ellie Goulding, Years & Years, Sam Smith o la mismísima Adele. Mimi condensa una magia única en canciones pop como Good Without o Dumb Love, que son un verdadero flechazo. En octubre de 2021 publicaba su primer EP, Seven Shades of Heartbreak y no creemos que la cosa se quede ahí. El pop británico podría tener nueva estrella en 2022.

Mimi Webb - 24/5 (Official Music Video)

Ptazeta

Este ha sido un gran año para la rapera canaria, que se ha ganado su sitio en la escena urbana de nuestro país gracias a hits como Mami, entre otros. Este 2021 lo hemos gozado con títulos como Trakatá o Ri Ri, pero su nivel de trabajo es altísimo y ella no para de componer y lanzar temas. Para despedirse del año, Ptazeta lo ha hecho a lo grande metiéndose en el estudio con Bizarrap para su sesión #45, siendo la primera artista española en firmar una sesión con el argentino.

PTAZETA || BZRP Music Sessions #45

ST. Pedro

Comparte mánager con Rosalía y no puede ser casualidad. El proyecto de este canario encandiló desde bien pronto a Rebeca León y su agencia, Lionfish. En 2019, St. Pedro publicó su primer tema, Body, y durante la pandemia, se mudó a Miami y dio forma a un montón de canciones increíbles como la sensual Phone Sex, Malapami o Como Antes. De momento, lo suyo va a singles, pero todo apunta a que en 2022 será un antes y un después en su carrera.

Este año tampoco vamos a dejar de seguirle la pista a gente como Marni, Pole, Leon Leiden, Ainoa Buitrago, Rojuu, Jimena Amarillo, Hens, Robi, Alba Mbengue, Deva, Daniel Sabater o Sebastián Cortés o GUS.