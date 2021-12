Travis Birds, la cantante a la que hemos escuchado en ‘El embarcadero’ o ‘Sky rojo’ también quiere ser actriz

Seguro que has escuchado a Travis Birds sin saber que era ella. Si has visto series como El embarcadero o Sky rojo, has escuchado sus canciones. También destacó con su versión de 19 días y 500 noches en el disco homenaje a Joaquín Sabina.

El próximo 16 de enero actuará en el Circo Price de Madrid, su mayor escenario hasta la fecha y donde podrá demostrar todo su crecimiento de este último año que ha sido enorme gracias a su gira con La costa de los mosquitos.

La música es una de las maneras que ha encontrado para expresarse, pero no descarta otras. De hecho, lo de ser actriz es un buen plan B.

Aunque ahora muchos están empezando a conocer tu propuesta, tienes ya antecedentes. ¿Te molesta que muchos hablen de ti, todavía, de la chica de la sintonía de El embarcadero?

No, justo esa no me molesta nada porque entiendo que el grueso de la gente me ha conocido por ahí y para mí es una referencia muy guay. Estoy muy orgullosa de esa canción y de haber formado parte de ese proyecto y estoy bastante conforme con que se me siga relacionando con eso. Además, con la gran cantidad de oferta musical que hay es difícil que la gente te siga prestando atención y la mayor parte se enganchan por cosas de ese tipo.

El mundo series te reclama y volvimos a escucharte en Sky Rojo con Thelma & Louise, ¿qué conexión tienes tú con este mundo?

Soy un poco desastre para las series porque me cuesta encontrar tiempo para darles continuidad. Me encanta, en general, el mundo audiovisual y, sobre todo, el mundo cinematográfico y las series no dejan de ir de la mano. A mí cada vez que me sucede esto de que usen una de mis canciones para una pieza audiovisual me parece un regalo porque es una de las cosas que más me gustan. Interpretación y la parte de cine. Mezclar imagen y música para mí es uno de los pilares de por qué hago esto y dónde me gustaría tener mucha más cabida en un futuro. Ojalá que sigan saliendo cosas, incluso me encantaría poder hacer cosas por encargo también.

¿Cuál te encajó más como espectadora: El embarcadero o Sky rojo?

El embarcadero, la verdad (risas).

Tu música y tus vídeos tienen mucho de cinematográfico, ¿lo de actriz sería un buen plan b?

Eso la verdad que no me lo había planteado hasta este año que surgió una cosa, una posibilidad y me vi como imaginándolo más realmente y sí, por supuesto que me encantaría. Al final no ha salido adelante, pero sí que ha sido una espinita que se me ha quedado clavada ahí y que yo creo que llegará, ¿sabes? Pero mientras no llegue, los videoclips para eso me dejan explayarme y, además, para el planteamiento de lo próximo, cada vez me voy sintiendo más cómoda en ese terreno y me apetece explotarlo más y vivirlo más. Así que, sí, sin duda podría ser un plan b.

En el vídeo de Claroscuro contaste con Carolina Yuste y César Vicente, ¿cómo recuerdas aquel rodaje?

Fue increíble. El momento en el que aceptaron, no se puede describir la alegría que supone porque admiro muchísimo el trabajo de ambos y, de repente, que vayan a formar parte de todo este universo era un regalo increíble. El rodaje, la verdad es que mi parte no coincidió tanto con ellos como me hubiera gustado porque fue un rodaje en distintos días y en ese sentido sí que me hubiera gustado poder haber interactuado más con ellos delante de cámara, pero aprendí un montón viéndolos porque son los dos super profesionales.

¿Le pediste a César Vicente que te presentara a Pedro Almodóvar para ver si incluye uno de tus temas en alguna de sus pelis?

No, yo para eso intento ser muy cuidadosa, respetuosa y no ser pesada. Ya que te están haciendo el favorazo tremendo de decirte que sí, no aprovechar bazas que puedan resultar un poco incómodas a lo mejor. Pero tengo la fe de que le pueda llegar por algún lado y se lo pueda plantear. Pero es uno de los sueños que tengo ahora mismo. Poder trabajar con Almodóvar sería demasiado.