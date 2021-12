Así suena la ‘Saoko’: la nueva canción de Rosalía

Cada vez queda menos para que podamos disfrutar del nuevo disco de Rosalía. Motomami, el tercer álbum de la estrella española, saldrá este 2022 y sus fans están de los nervios. Tras lanzar el primer single, La Fama, el pasado mes de noviembre, parece que no vamos a tener que esperar mucho para escuchar el siguiente tema. Y es que la cantante ha compartido un adelanto en su cuenta de TikTok.

Se trata de la canción Saoko. La catalana ha subido 30 segundos de esta nueva canción de Motomami. Esta vez no es una bachata, sino una canción urbana que nos recuerda más a la Rosalía de Autocuture que a la de El Mal Querer. Con una producción exquisita, parece una de las grandes apuestas de la estrella para este nuevo álbum.

En cuanto a la letra, parece que la artista ha apostado por hablar de los cambios que sufren las personas a lo largo de su vida. Eso sí, sin dejar de ser ellas mismas:

“Saoko, papi, saoko. Saoko, papi. Cuando los cubitos de hielo, ya no son hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confía y ardió. Yo soy muy mía, yo me transformo. Las mariposas, yo me transformó. Mi traje de Dragqueen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo”.

De este modo, parece que Motomami va a ser un álbum lleno de estilos unidos por la esencia de Rosalía. Y es que la cantante ha demostrado poner su sello personal en cada una de sus producciones.

Un vídeo que nos da pistas

Rosalía podría habernos dado nuevas pistas de este nuevo disco en el vídeo que ha compartido. Al menos visuales. La cantante aparece bajándose de una moto con un casco que tiene unas orejitas. Este vehículo, al que hace referencia el mismo nombre del disco, podría aparecer en varios vídeos.

De hecho, en su cuenta de Instagram también ha compartido una imagen de la moto y el casco. Sin duda, Rosalía va a dar mucho que hablar con este nuevo trabajo.