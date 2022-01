¿Loquillo o Dani Martín? ¿V o Juego de tronos? ¿1,2,3 o MasterChef?: Cuestión de elegir con o sin nostalgia

Hace 10 años Javier Ikaz y Jorge Díaz comenzaron un proyecto que no podían haberse imaginado que una década después se convertiría en su modo de vida. Hicieron de su hobbie como coleccionistas de recuerdos, una profesión y crearon Yo fui a EGB.

Para esta Navidad han lanzado un libro de actividades para que todos podamos poner a prueba nuestra memoria y disfrutar de la nostalgia que supone mirar a tiempos pasados para redescubrir referentes comunes de una generación que tuvo mucha cultura que compartir.

Pero no siempre tiempos pasados fueron tiempos mejores y de ahí que hayamos querido poner a prueba a Ikaz y ponerle en el compromiso de tener que elegir. ¿Serán sus respuestas iguales a las que tú darías?

Walkman o Spotify

Walkman, sobre todo si era con autoreverse, que era el no va más. Con Spotify es muy cómodo porque al final tienes de todo en el momento, das al botón. Pero el walkman lo asocio a mis veranos en bicicleta y era como que la música se escuchaba mejor. Ahora es muy fácil darle al botón y dedicarle a cada canción diez segundos, pero cocinar a fuego lento siempre es más sabroso.

Máquina de escribir u ordenador

Ordenador. Máquina de escribir es más cool y es más bonita, me gusta, pero el ordenador es mucho más práctico para todo.

Marco o Sonic

Pues no lo sé porque no he sido mucho de los dos. con Sonic estaba aquello de que te podían dar ataques epilépticos que ponía en el juego. Y con Marco te pillabas unas lloreras, yo era más de Heidi. Era un poco parecido, pero he sido siempre más de Willy Fog y Dartacán.

Loquillo o Dani Martín

Loquillo, Loquillo, yo soy de Loquillo a tope. Dani Martín me cae muy bien y creo que, aunque no le conozco personalmente, tendríamos muchas cosas en común, creo que también es una persona que cuida mucho los recuerdos y la memoria y ese sí que lo está petando, pero bien. Pero yo he crecido con Loquillo.

V o Juego de Tronos

V, sé que la calidad y todo de Juego de Tronos es infinitamente mejor, pero estamos hablando de la memoria sentimental. En mi casa no lo veíamos porque íbamos a misa los sábados por la tarde y luego a casa de mi abuela, mira qué plan para un sábado por la tarde, y me perdía V. Cuando la gente hablaba de ello y tenía las pegatinas de la Teleindiscreta, pero no. Lo vi poco después y tiene más enjundia de lo que parece, el paralelismo con el holocausto nazi, tiene un trasfondo que es más de lo que parece.

Parchís o Cantajuegos

Parchís, soy muy fan de Parchís. De hecho, en casa tenemos discos y ponemos mucho Parchís.

1,2,3 o MasterChef

El 1,2,3 siempre y Chicho (Ibáñez Serrador) siempre, era uno de mis… Chicho y Lolo Rico eran para mí de la televisión de entonces eran unos genios.

Mazinger Z o Darth Vader con voz ultrasónica

Uffff… igual Mazinger Z, vamos a tirar para casa. También me gusta mucho Star Wars, pero Mazinger tiene un aura especial que a los egeberos nos tira mucho.

Llamar al telefonillo o quedar por whatsapp

Es mucho más cómodo lo del whatsapp, hay sabes dónde estás, directamente mandan la foto del sitio.

Emilio Butragueño o Cristiano Ronaldo

Es que no me gusta nada el fútbol, yo soy de los raros a los que no les gusta el fútbol. Creo que no he visto un partido entero en la vida. No sabría decirte.