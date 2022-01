Guillermo Martín (@farmaenfurecida): “La serie ‘Farmacia de guardia’ hoy en día molaría mucho más”

Guillermo Martín es más conocido en redes sociales como @farmaenfurecida y tiene casi 140.000 seguidores solo en Instagram que se identifican con su sentido del humor. Y es que, aunque es farmacéutico de profesión, lo cierto es que ha logrado conectar con mucha gente a través de su faceta de humorista. Ha encontrado en su lugar de trabajo la mejor fuente de inspiración.

La farmacia es un lugar de encuentro en el que se suceden situaciones muy surrealistas y él las ha recogido ya en dos libros. Viñetas que recogen las vivencias de estos profesionales sanitarios con sus pacientes que, en ocasiones, dejan historias difíciles de creer.

Varias ediciones de tu primer libro y ya publicado el segundo, ¿de dónde crees que sale este interés por lo que sucede en las farmacias?

Hombre, porque la farmacia es un lugar distópico completamente, lleno de anécdotas muy interesantes. La serie Farmacia de guardia hoy en día molaría mucho más, estoy en negociación con Netflix a ver si hacen una temporada más que seguro que le gustaría a todo el mundo.

Entonces, podríamos decir que no has exagerado nada en los libros, ¿no?

No, no, y me duele mucho porque el libro lo han catalogado en las tiendas como ficción y es lo más realista del mundo. Es el día a día.

De todas formas, tras leer los dos cómics no me queda claro si ser farmacéutico mola o no.

No hay trabajo bueno sin momentos malos, pero en líneas generales el balance es positivo. Te vas a casa todos los días con algo divertido y alguna cosa que comentar a tu pareja, así que es maravilloso.

Pero, ¿es tan estresante como reflejas en tus viñetas?

Sí, bastante. De hecho, estoy aquí hablando contigo mientras estoy afilando el cúter.

Esta farmacia necesita receta, lo que da de sí un simple papelito como es una receta, ¿no?

Y los dolores de cabeza que dan porque varias broncas con la gente para que te traiga la receta y vaya mala leche cuando no les puedes dar algo sin receta.

Esto de la receta electrónica te va a quitar la posibilidad de hacer bromas sobre la letra de los médicos.

Ya, estamos muy afectados todos los farmacéuticos porque después de años formándonos precisamente para descifrar la letra de los médicos nos quitan eso que es lo mejor de la profesión. Pero bueno, siempre nos queda descifrar lo que quiere decir el paciente que es casi más complejo todavía.

Incides en esa costumbre que tienen muchos de ofrecer medicamentos y remedios como si fueran médicos, ¿las nuevas generaciones no vienen más aprendidas en eso?

Un poco más, pero la gente alucina con series y no saben lo que pasa ahí todo el día en los portales con las señoras y los nolotiles, es una red de tráfico en toda regla. Las nuevas generaciones, en parte, sí que vienen un poco mejor formadas en algunas cosas como los antibióticos y demás, pero todavía se ven por ahí trapicheos.

¿De dónde crees que viene esa costumbre?

Se dice eso de que de medicina todo el mundo opina. Hay gente que piensa que porque algo le funciona a él le va a funcionar a todo el mundo y se erige a sí mismo en médico o farmacéutico y va empastillando a medio barrio.

En el libro hay un sketch en el que alguien acude a la farmacia buscando el producto que ha recomendado un influencer, ¿te ha pasado?

Sí, las toallitas desmaquillantes que luego son un antibiótico. La cremita para los granos que también son un antibiótico que lo he visto en youtube, lo he visto en internet… y vaya peligro tiene.

¿Qué les dirías a estos yotubers e influencers que recomiendan productos con tanta ligereza en algunas ocasiones?

Lo que les dije un día abiertamente, que estos temas de salud son muy delicados y no se puede dar opinión de cualquier caso y no se puede dar un consejo de salud a millones de personas o recomendar un medicamento a millones de personas porque habrá gente a la que le sienten mal.

Los medios de comunicación influyen mucho en lo que ocurre en las farmacias, ¿cómo se lleva el tema del desabastecimiento?

Hay situaciones complejas porque cuando falta un medicamento hay que cambiarlo por otro o mandar al paciente al médico y eso provoca un trastorno en la vida del paciente. Y gente más mayor a la que le cuesta más cambiar de medicación es complicado convencerles para que cambien de un tratamiento a otro.

¿Es real ese desabastecimiento del que tanto se ha hablado?

Siempre ha habido desabastecimiento en España de muchos medicamentos, pero sí es verdad que hay épocas en las que hay más desabastecimiento que en otras y hay veces que hay preocupación.

Lo que he echado en falta en tu libro es la situación de las farmacias en pandemia. Anécdotas con las mascarillas, test de antígenos y demás, ¿no dan para hacer humor o qué?

Sí, el siguiente libro ya tiene el título, Esta farmacia necesita mascarilla, solo sobre la pandemia. Estos meses hubieran dado para otro capítulo aparte, pero es que este libro fue escrito antes de la pandemia, aunque hay situaciones en el libro que algunos dirían que están basadas en la pandemia, pero la verdad es que no, está escrito antes y la verdad es que he recopilado anécdotas para hacer una trilogía.

Cuéntame alguna de esas anécdotas.

Una vez cuando estaba el tema de las mascarillas que no había, una señora se me tiró al capó del coche para preguntarme si habían llegado ya. Ella con su cuerpo. Fue bastante impactante, la verdad. No me pasó nada gracias a Dios.

Estamos un poco desquiciados…

Hay muchas anécdotas. El día que me dio por contar las veces que me pedían mascarillas y en una mañana fueron 121 veces. Imagínate la locura. Hay mucho jaleo.

¿Entiendes a los negacionistas?

No, no les entiendo. Yo soy negacionista de los negacionistas porque no les entiendo y estoy todo el día discutiendo con ellos en redes sociales porque hay que estar todo el día rebatiendo bulos y es complicado porque hay gente que estudiamos años o décadas, la mitad de nuestra vida, para tener una opinión formada en algunos temas y hay gente que piensa que por poner un vídeo en youtube, o un enlace ya tiene la verdad y no se da cuenta de que no funciona así la cosa.

¿Mucha cabezonería o ignorancia?

Ambas cosas, pero todo acaba derivando en creencias irracionales. Siempre dicen que ellos son creyentes y por muchas razones que les des o mucha base científica, no hacen caso porque ellos tienen una religión y sus creencias y no les vas a sacar de ahí.

A veces más que farmacéuticos parecéis camareros de bar que actúan de psicólogos con la clientela, ¿no?

Es curioso, a veces te pones inquieto porque, aunque no lo creáis, en una farmacia el trabajo de mostrador es del 15%, el resto está dentro de la rebotica. Entonces hay gente que cuando ve la farmacia vacía empieza a contarte su vida, las cosas de salud por supuesto, pero luego te empiezan a contar su vida y no se dan cuenta de que tú tienes muchísimo trabajo acumulado dentro y que no puedes parar y perder el tiempo.

Últimamente se habla mucho de la salud mental y supongo que eso tiene reflejo en las farmacias.

Se ha notado a raíz de la pandemia el aumento considerable de antidepresivos y ansiolíticos en gente bastante más joven que antes y la gente te cuenta sus problemas y sí es verdad que la situación nos ha complicado un poco la vida a todos.

El libro se centra, sobre todo, en una clientela mayor, pero la gente joven, ¿también es generadora de anécdotas?

Bueno, depende del grado de juventud del que hablemos. La adolescencia siempre tiene las típicas anécdotas de ir a por preservativos que se cortan y no saben qué decir. Las primeras veces siempre da un poco de corte a todo el mundo. Pero en la farmacia lo que más predomina son los niños pequeños que esos sí que dan muchas anécdotas y luego ya los abuelos. Los niños sí que dan bastante juego los judíos.

¿Para bien o para mal?

Para bien para las farmacias, para mal para los padres.

Al final las farmacias son punto de encuentro reiterado, ¿has llegado a cogerle cariño a alguno de tus clientes?

Sí claro, si les tengo aquí la mitad de los días. Si a veces se me juntan dos señoras jubiladas en el mostrador y se invitan a una ronda. ‘Te pago los medicamentos’, como si estuvieras en el bar. Te cogen confianza y te cuentan su vida, qué tal con los nietos, son como parte de la familia.

En esto de pedir consejo, ¿cuál es el más raro que te han pedido?

Me han llegado a pedir consejo sentimental incluso. Una vez una paciente me preguntó, ‘¿tú crees que me debería operar de esto o son manías que tiene el médico?’ y por manías no operan, ya te lo digo yo.

En tus libros destruyes muchos mitos, por ejemplo, ahora que llegan las fiestas y corre el alcohol, llegas tú y les dices que el paracetamol no es bueno para la resaca. A alguno le habrás hecho polvo.

Sí, la verdad es que sí. Ese refrán que dice ‘paracetamol y mucha agua, lo mejor para la resaca’, pues no. Es más correcto lo de ‘noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno’, aunque tampoco, lo más correcto es no beber. El ibuprofeno está bien dependiendo del paciente, tomar medicamentos a la ligera nunca es bueno y no todo el mundo puede.

Por cierto, ¿qué obsesión tienes tú con el espidifén?

Tengo varios conflictos con ese medicamento. El primero es que no lo pronuncia bien nadie, yo el primero. Y luego el segundo es que es muy jodido, tú estás ahí cortándolo con el cúter, te pasas un poco y todo el polvillo del sobre, si lo rajas, te va a la garganta y no lo para ni la mascarilla, es horrible.

Supongo que te has convertido en el farmacéutico más popular entre los estudiantes de Farmacia, ¿te hacen muchas consultas?

Sí, de hecho, me preguntan muchas cosas en plan trascendental, ‘¿qué hago cuando acabe la carrera, a qué me dedico?’. Y luego hay algunos que le echan morro y me pasan preguntas de deberes. ‘¿Me puedes ayudar con el trabajo este?’, oye ¿pongo yo aquí una academia o qué hago?

Pero, ¿has desanimado a mucho futuro farmacéutico?

Hombre, yo intento desanimar todo lo que puedo que si no me dejan sin trabajo. Hay que meterles un poco de caña, hay que hacer criba. Intento siempre decirles que yo lo que hago es humor y que la carrera es difícil, pero que, si la he sacado yo, puede cualquiera.

De todas formas, si te cansas, siempre te queda El club de la comedia, ¿de dónde viene esa afición por el humor?

Siempre me han gustado mucho estos rollos. A mí me gustaba escribir, pero luego me he ido adaptando a las diferentes redes sociales, he hecho vídeos que también han gustado mucho, he hecho post en Instagram que también y me voy dosificando.

Pero entonces, ¿te lo planteas como un Plan B?

No sé yo, tengo que preguntar qué tal se vive del humor porque en la farmacia, con la venta de mascarillas me he comprado un comic y el humor no sé qué tal estará ahora.

De todas formas, tengo entendido que Instagram te ha censurado en alguna ocasión por divulgar bulos, ¿eres un peligro público?

Soy un peligro público, pero no por el tema de los bulos sino por otros asuntos…no, es broma. Instagram lo que pasa es que cuando rebates un bulo, Instagram lo identifica como bulo. Pero me ha levantado el veto hace diez minutos desde hace dos meses y ya estoy accesible para todo el mundo.

Ya para acabar, ¿no crees que un poco de música podría rebajar el nivel de estrés de las farmacias?

Sí, por supuesto, siempre tenemos puesto un hilo musical, sobre todo porque su hay ruido de fondo no se escucha lo que está diciendo el paciente.