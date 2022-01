Katy Perry y su residencia en Las Vegas: mascarillas e inodoros gigantes sobre el escenario

La superestrella californiana Katy Perry ofrecía el pasado 29 de diciembre un show único en Las Vegas: Inauguraba su espectáculo PLAY y lo hacía con una puesta en escena espectacular, como viene siendo habitual en sus conciertos. Esta vez, la cantante de éxitos como Hot and Cold, Part Of Me o Roar entre otros muchos, ha querido ofrecer un show que sea recordado por mucho tiempo.

Casi dos horas de viaje a un mundo de fantasía donde todos los elementos son gigantescos y cobran vida: Setas y animales gigantes que bailan y un escenario súper dinámico que también acoge otros objetos domésticos de un tamaño exagerado, como un váter gigante sobre la que Katy Perry se sube a cantar, cables eléctricos que la persiguen, calcetines enormes y mascarillas usadas exorbitantes o una montaña de rollos de papel higiénico extragrandes.

Katy Perry, cantando sobre un wáter gigante en su residencia de Las Vegas / Kevin Mazur/Getty Images for Katy Perry

El show PLAY de Katy Perry ha sido producido por Baz Halpin y Silent House, responsables también de la idea e iconografía de Prismatic Tour y su show en la SuperBowl de 2015.

Las representaciones continúan dando forma a ese mundo de Katy Perry en el Teatro Resort World, desde el que es frecuente ver los espectáculos de estrellas de la talla de Celine Dion o Michael Bublé.

Katy repasó sobre el escenario las canciones más emblemáticas de su carrera. No faltaron hits como Firework, Teenage Dream o Smile ni un bonito homenaje a Whitney Houston con la versión de Greatest Love of All. Pero también estrenó en directo la nueva canción que acaba de lanzar este 31 de diciembre When I'm gone, un tema muy dance junto al dj y productor sueco Alesso.

Play de Katy Perry continúa en la primera mitad de 2022. En enero los días 1, 7, 8, 12, 14 y 15 y en el mes de marzo los días 2, 4, 5, 11, 12, 16, 18 y 19.

Carlos Marco cumple su sueño con Katy Perry

El cantante alicantino Carlos Marco lleva días en una nube. Así lo ha demostrado estos días a través de redes sociales contando su experiencia de ver a la artista californiana en Las Vegas y de poder saludarla en persona.

Sigo en shock @katyperry pic.twitter.com/81MB7sVdig — Carlos Marco (@CarlosMarco) December 30, 2021 Tras muchos años… lo conseguí!! he conocido a mi referente, la he cogido de la mano y se lo he podido decir, y eso que aunque nunca me pasa me bloqueé al verla, me quedé en shock y no sé ni lo que le dije 😂



Thanks @katyperry for being my biggest inspiration. 🍄❤️ #Katycat pic.twitter.com/XYCShszGWh — Carlos Marco (@CarlosMarco) December 31, 2021

Carlos ha viajado estas vacaciones hasta Las Vegas para ver a disfrutar de uno momento inolvidable con su artista favorita. El cantante de Mantra tenía una Entrada VIP para ver el show de Katy Perry desde un lugar privilegiado y luego poder conocerla en un meet&greet junto con otros afortunados. "Tras muchos años… lo conseguí!! he conocido a mi referente, la he cogido de la mano y se lo he podido decir, y eso que aunque nunca me pasa me bloqueé al verla, me quedé en shock y no sé ni lo que le dije ", decía visiblemente emocionado en su Instagram.