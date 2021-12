Katy Perry y Alesso lanzan ‘When I'm Gone’: un tema dance para bailar

Katy Perry se encuentra en un gran momento profesional. La californiana ha dado el pistoletazo de salida a su residencia en Las Vegas: Play. Lo ha hecho por todo lo alto, dejando a todos los espectadores y espectadoras con la boca abierta. ¡Y no es para menos! La estrella pop se transforma en una muñeca que convive con todo tipo de objetos, transformando el escenario en una habitación llena de elementos XXL. ¡Una auténtica fantasía que enamoró al mismísimo Carlos Marco!

Pero no es el único motivo que tiene por el que brindar Katy Perry esta semana. La diva se despide del 2021 por todo lo alto, lanzando una nueva canción junto a uno de los DJs más solicitados del momento: Alesso.

Los dos artistas se han unido en el tema When I’m Gone, una canción que rescata el espíritu dance con el que la estrella sorprendió a sus fans en su álbum Witness. Y es que la cantante es una gran admiradora de este sonido. Sin ir más lejos, este mismo año lanzó un remix de Resilient junto a Tïesto (y nuestra querida Aitana) o ese Electric dedicado a la franquicia Pokémon.

Alesso & Katy Perry - When I'm Gone (Official Lyric Video)

Para la letra, Katy ha apostado por contar una historia de olvido, de cómo las personas que forman parte de nuestra vida en un momento determinado no se van nunca y permanecen viviendo en nuestros recuerdos para siempre. Un tema que ya ha tratado en temazos como The One That Got Away o Part Of Me.

Un videoclip que se estrenará el 10 de enero

Aunque ya se ha lanzado la canción, para poder disfrutar de este videoclip tendremos que esperar hasta el 10 de enero. La cantante y el DJ lo estrenarán en el descanso del campeonato de CFB Play Off, el campeonato de fútbol americano estadounidense, que se emitirá por televisión a través del canal ESPN.

Eso sí, tras que los espectadores y espectadoras vean este vídeo en primicia en el descanso, el resto de mortales podremos verlo a través de las plataformas digitales. ¡Y todo apunta a que han tirado la casa por la ventana y tendremos un súper vídeo!