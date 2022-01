Travis Birds y su hermana gemela, dos artistas que se hablan en masculino y encuentran belleza en la oscuridad

Travis Birds se subirá el próximo 16 de enero al escenario del Circo Price para demostrar el crecimiento que ha experimentado en el último año de gira con La costa de los mosquitos. Unas canciones que repasan el amplio abanico de influencias de la artista que se ha apoyado especialmente en el folklore para recuperar nuestra esencia más animal.

Es una de esas artistas que muchos hemos escuchado en series como El embarcadero o Sky rojo o en el disco homenaje a Joaquín Sabina, pero de la que nos quedan muchas cosas por descubrir. Una de ellas, que tiene una hermana gemela tan artista como ella.

Lo de moverse por terrenos inquietantes es cosa de familia, no hay más que ver las pinturas de tu hermana, ¿compartís visión del arte?

Sí, bastante. Mi hermana y yo tenemos un punto en el que nos gusta bastante cierta oscuridad y ella lo plasma increíblemente bien en sus pinturas y esculturas y a mí me resulta inspirador porque es como ver plasmadas las cosas por alguien, como a mí me hubiera gustado hacerlo. Compartimos bastante ese punto de sentido del humor y oscuridad.

Ese espíritu artístico tan marcado, ¿lo habéis mamado en casa?

No lo sé, tenemos muchos puntos en común porque al final lo de ser gemelas, quieras que no, está ahí y coincidimos en muchas cosas, y una de ellas es esa, pero sin haberlo mamado en realidad en casa. Mis padres siempre nos dieron mucha libertad para encontrarnos a nosotras mismas y pusieron mucha música en casa y nos llevaron a intentar que nos culturizáramos con cosas, pero ellos no son artistas ni nos han mostrado una parte como para desarrollar ese gusto por la oscuridad, pero es curioso que las dos tenemos eso de ver belleza en cierta suciedad.

Jugáis a la ambigüedad en muchos terrenos, a veces cuesta diferenciaros, recurrís a la diversidad de género para referiros a vosotras mismas… ¿es una cosa consciente?

No es consciente, pero nosotras tenemos…es un poco alucinante y me da un poco de vergüenza, pero entre nosotras hablamos muy raro. Nos llamamos así, en masculino, pero de una forma super natural desde muy pequeñas, no sé por qué. Y eso cuando ha empezado a salir un poco en plan broma, y al principio que pones un comentario en plan ‘hermano’ que nos decimos, y la gente ha empezado a flipar con eso como si fuera una cosa clarificada y en realidad es que somos tontas del culo las dos y tenemos esa forma de hablar, pero no es por nada premeditado. Sí que, a lo mejor, esta diferencia de género, nosotras somos chicas y nos sentimos chicas, pero tenemos una parte masculina muy desarrollada que las dos la vemos en la otra y entonces bromeamos con eso. Y mis amigos, siempre, aunque hayan sido en distintas épocas de mi vida, me han llamado en masculino, no sé por qué, pero ha sido una cosa más de broma que he aceptado de una forma cariñosa.

Ella es la que firma la portada y las ilustraciones del disco, ¿se lo pediste o te lo pidió?

Se lo pedí. Admiro muchísimo lo que hace y soy una afortunada porque veo más de lo que hace que nadie porque vivimos juntas y me va enseñando todas las cosas. Me parece que ninguna imagen describe mejor mi trabajo como la forma que tiene ella de pintar. Concretamente para la portada tenía la idea de la mano con el mosquito, pero quería que lo plasmara ella con la forma tan peculiar que tiene ella de dibujar. Y la volví un poco loca porque le hice hacer mil manos porque, claro, luego cada una tiene su concepto y hasta que no me pareció la perfecta le seguí pidiendo que lo repitiera. Es una cosa que le pedí yo y si no hubiera sido mi hermana también le hubiera pedido porque me encanta y es muy representativo de mi música.

En ese gusto por lo visual entra el maquillaje como un elemento más para expresarse, ¿has hecho un curso?

No, que va, pero qué bonito que me preguntes eso. Muchas gracias. A ver, los maquillajes que yo me pongo sí tiene un punto, a lo mejor, diferente, pero tampoco es un maquillaje super complicado. Mi hermana, como dibuja tan bien, tiene como una visión muy guay del maquillaje, sabe cómo mejorar cosas simplemente por la visión que tiene del dibujo, pero yo no he hecho ningún curso ni nada, simplemente veo cosas que me gustan e intento desarrollarlas de alguna manera que me represente.