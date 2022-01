El supuesto mensaje subliminal escondido en 'Another One Bites The Dust' de Queen

Se ha hablado mucho sobre el significado de muchas de las canciones de Queen. Sin duda, la más comentada y estudiada desde muchos puntos de vista ha sido Bohemian Rhapsody. La gran obra de Freddie Mercury sigue dando pie a muchas y muy variadas interpretaciones. Sin embargo, no es la única de su amplio catálogo cuyo significado se ha discutido.

Another One Bites The Dust es otro de los temas imprescindibles para cualquier seguidor de la banda británica. En muchos contextos se ha asegurado que esta canción de 1980 hace referencia al consumo de drogas. A pesar de los rumores y la fama de Mercury por las fiestas y el mundo de la noche, Queen nunca se ha considerado como uno grupo aficionado a las sustancias. Eso sí, Elton John, amigo personal del vocalista, llegó a escribir en sus memorias que este "no era un santo en lo que respecta al alcohol y las drogas".

Tal y como expone Far Out Magazine, los sectores más conservadores de la clase religiosa se lanzaron contra el rock, difundiendo algunos rumores y criticando las letras. Ellos hablaban de mensajes subliminales en las canciones que los grupos de rock iban publicando. Era tal el punto de censura, que James Gilbert, ministro de la Iglesia de Cristo en Kaufman, llegó a considerar que grupos como Led Zeppelin, Fleetwood Mac, The Eagles y The Rolling Stones estaban interesados en el ocultismo.

Fue otro ministro, Michael Mills, el que reportó por primera vez un mensaje subliminal en la canción Another One Bites the Dust de Queen. Incluso presentó una serie de programas de radio sobre mensajes satánicos, en la que afirmó su idea: "El grupo de música Queen tiene un mensaje para ti. En su álbum A Night At The Opera, cantan "Beelzebub tiene un demonio apartado para mí". En su éxito Another One Bites The Dust, su mensaje oculto, al revés, es "Algunos de nosotros fumamos marihuana'". De hecho, hay un vídeo en Internet en el que se puede escuchar la frase al revés.

Queen - Another One Bites the Dust (Official Video)

A pesar de todos estos rumores, ningún miembro de Queen respondió nunca a esta extravagante acusación. Si Freddie Mercury quisiera decirle a la gente que fume marihuana, cuesta creer que el vocalista se escondiera en un mensaje escrito al revés en una canción para decirlo. Su carácter era mucho más directo.

Esta es una de tantas acusaciones que los sectores más conservadores usaban para desacreditar a la banda, haciendo que parecieran la mismísima encarnación del diablo. En realidad, la banda representó un futuro progresista e inclusivo encarnado por Freddie Mercury, características que eran todo lo que la derecha religiosa detestaba.