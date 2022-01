Shawn Mendes se sincera y explica que su relación con las redes sociales no está en un buen momento

Desde que Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su ruptura ninguno de los dos artistas parece estar atravesando su mejor momento. Y es que, después de dos años de amor, los lazos que había creado la pareja son difíciles de romper sin sentir dolor o nostalgia.

La triste noticia de que los artistas ponían fin a su relación llegó el pasado mes de noviembre y desde entonces ni Shawn Mendes ni Camila Cabello han aparecido mucho por las redes sociales, un lugar que cuando estaban juntos frecuentaban con asiduidad y en el que innumerables ocasiones habían dado fe de su amor.

Sus fans, que recibieron con mucha amargura, se han mostrado preocupados durante el mes y medio que ha pasado desde que se anunció la ruptura, y tal y como ahora ha explicado el propio autor de Wonder, no han dudado en hacerle llegar mensajes de amor y cariño que él ha ido recibiendo y almacenando, aunque haya dado muy pocas pruebas públicas de ello hasta ahora, cuando ha decidido sincerarse.

Shawn Mendes aprovechó el cambio de año para hacer borrón y cuenta nueva y sincerarse con sus fans sobre lo que le está sucediendo en los últimos días a través de su perfil de Instagram. Allí, dirigiéndose a sus más de 66 millones de seguidores decidió hablar de forma sincera para explicar que su relación con las redes sociales se encuentra en un "momento un poco difícil", algo que le ha llevado a permanecer más separado de ellas de lo habitual.

Además, Shawn ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo que está recibiendo su canción It'll be Okey, el tema que publicó tras su ruptura y que, aunque él no lo ha reconocido públicamente, parece hablar sobre el fin de su relación con Camila Cabello. "Estoy muy orgulloso de esta canción y muy agradecido de que vosotros estéis conectando con ella", ha dicho el artista a sus fans.

Mendes ha explicado que él utiliza la música como una plataforma para llegar a los lugares de sí mismo a los que no es capaz de hacerlo con una simple conversación con otra persona. Y que, por eso, en su última canción hay mucha "verdad" y honestidad". Además, ha querido agradecer sus gestos a todos aquellos que están conectando verdaderamente con It'll be Okey y están publicando videos muy emotivos con su canción en plataformas como TikTok o Instagram. "Estoy muy agradecido de que la gente se muestre vulnerable y también de que lo pase bien con esta canción", ha añadido el intérprete, que ha acabado con un "Os veo chicos y veo todo el amor que le estáis dando a esta canción y me estáis dando a mí así que gracias. Os quiero chicos".

Shawn Mendes - It’ll Be Okay (Lyric Video)

¿No os resulta imposible no emocionaros con lo bonita que es It'll be Okey?