Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan tras 12 años de relación

Tamara Gorro y Ezequiel Garay eran una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón. Y decimos eran porque este mismo lunes la influencer, modelo y tertuliana de televisión se ha sentado ante sus seguidores de Instagram para grabar un vídeo en el que confiesa que el futbolista del Valencia C.F y ella se separan, aunque lo hacen sin intención de divorciarse.

Así, en un vídeo que "jamás hubiese deseado grabar" y que tampoco pudo haber llegado a imaginar, la segoviana ha anunciado su ruptura con el argentino 12 años después de que ambos iniciasen su relación y solo unos meses después de que este mismo verano renovasen el sí quiero que se dieron en 2012 delante de sus dos hijos.

"Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja. Como matrimonio. Nos vamos a separar, que no a divorciar. Porque consideramos que lo hemos hecho o hemos actuado de una manera muy adulta o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido", ha indicado Gorro en un emotivo video en el que le ha sido muy difícil contener las lágrimas.

La influencer, que hace solo unas semanas hizo público que está sufriendo un problema de salud mental del que trata de recuperarse, ha querido explicar que esta decisión no ha sido repentina. Tamara siempre ha estado muy unida a su marido y asegura que esto no ha cambiado. Según ella misma argumenta, la decisión la han tomado precisamente para eviar que su relación se desgaste tanto que solo quede la opción de una ruptura definitiva.

Tamara y Ezequiel llevan meses en crisis

Gorro, que ha permanecido durante todo el vídeo sentada en el suelo y tratando de mantener a raya sus emociones para no romperse ante sus más de dos millones de seguidores a los que considera su "familia virtual", ha explicado que ella y su marido llevan meses separados, pero conviviendo bajo el mismo techo. Y que ha sido ahora cuando ha decidido hacer pública su ruptura para evitar rumores que perjudiquen a su familia.

"Se va a proceder a dar pasos, porque nos vamos a separar y eso implica que él y yo tengamos que estar en diferentes casas y yo no quiero alimentar el... hay crisis o no hay crisis. Nosotros somos una pareja normal que está pasando por este bache y que ha tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo", ha añadido la segoviana.

Por último, Tamara, en alusión a la presencia de terceras personas, ha querido asegurar que "no ha pasado nada". "Nos vais a ver juntos. Seguimos conviviendo juntos. No meto el tema de los niños porque en cualquier pareja siempre se debe primar el bienestar de los niños y es algo creo que no se debe ni mencionar", ha explicado.

Sus esperanzas están en volver

Tamara ha querido dejar claro que entre ella y Ezequiel hay amor. "Le quiero y le amo y sé que me quiere y me ama. Por eso tomamos esta decisión, porque sé que es la más acertada", ha insistido Gorro.

"Estoy floja, muy flojita. Y soy una tia super positiva. Pero estoy pasando por un momento muy jodido. No solo por lo de mi matrimonio, si no por lo que ya sabéis. Pero se sale de todo y yo solo deseo una cosa. Que esto tenga un final muy feliz. Ahora mismo esto es una pausa para luego coger carrerilla", ha añadido para después úncamente añadir que no tiene pensado volver a hablar públicamente de este tema.

Tamara está en campaña por la salud mental

Desde que Tamara hizo público que sufría un problema de salud mental no ha dejado de lanzar comunicados a favor de la visibilización de este tipo de enfermedades y de una cobertura pública suficientemente amplia para que todos aquellos que necesiten acudir a terapia puedan hacerlo, tengan o no dinero, y de forma recurrente.

¡Mucho ánimo a Tamara y a Ezequiel en estos duros momentos!