Rauw Alejandro demuestra a Rosalía su amor con unas tiernas fotos y un mensaje en catalán

Rauw Alejandro y Rosalía se han convertido en la pareja del año. Concretamente, del 2021 cuando se hizo oficial su noviazgo el pasado 25 de septiembre de 2021, coincidiendo con el cumpleaños de la catalana, y cuando demostraron su amor posando en la alfombra de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

Desde entonces los artistas han permanecido muy unidos y queriéndose cada día que pasa. Y esto lo sabemos por las constantes muestras de cariño que ambos se han hecho por redes sociales. La más reciente es la de Rauw, que quiso celebrar el 2022 con una dedicatoria amorosa para su amada.

"T'estimo", expresaba enamorado Rauw en Instagram. A la frase le acompañaba una serie de imágenes en el que muestran a Rosalía y Rauw muy acaramelados en un día de chill por el campo. La reacción de los fans no nos ha sorprendido, pues la mayoría de sus mensajes son muestras de cariño y apoyo hacia los artistas, especialmente a Rauw quien por amor está aprendiendo un poco de catalán. Aunque sean frases sueltas, es un gesto muy bonito por parte del boricua.

Rosalía, su máximo apoyo

¡Pero no faltaba la respuesta de Rosalía! La cantante, ante la dedicatoria de su amado, también ha querido devolverle el gesto y le respondido con un sencillo comentario pero lleno de dulzura: "Jo més :}" (Yo más). Esta publicación se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues hasta el momento cuenta con más de 2.500.000 de likes.

Sin duda, Rosalía se ha convertido en el apoyo primordial para el puertorriqueño, tanto en el ámbito profesional como personal. Especialmente en este último, ya que hasta hace unos días Rauw mantiene una guerra abierta con Jhay Cortez, quien hizo críticas a Rauw e involucró a Rosalía en el remix de Si Pepe.

"Tu española quiere que le hable en english. Do you wanna fuck?, "Jhayco, quiero en el Bentley", ey", cantaba Jhayco. Después de esta tiradera, llegó Hunter de Rauw y Enterrauw de Jhay otra vez. Una constante pelea que parece no tener fin ni por redes sociales, quienes se tiran indirectas (muy directas) por tweets.

Sin embargo, Alejandro, pese a estos últimos acontecimientos con Jhayco, nos sigue demostrando que está feliz con todos sus logros musicales y con la mejor compañía del mundo: su Rosalía.