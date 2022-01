Quentin Tarantino revela que ha hecho un spin-off de 'Érase una vez en Hollywood' en formato libro

Quentin Tarantino ha dado un paso más en el universo de Érase una vez en Hollywood y ha decidido escribir, a modo de spin-off, un libro que cuenta la trayectoria cinematográfica de Rick Dalton, el personaje ficticio al que dio vida Leonardo DiCaprio en la gran pantalla y que representa a un actor de Hollywood venido a menos.

Tarantino, que ha hablado sobre su nuevo libro en una entrevista concedida al podcast Empire, ha explicado que este nuevo libro traza la vida y obra de Rick Dalton. En él, ha plasmado tanto una pequeña biografía del supuesto actor que trabajó en el universo alternativo 'made in Tarantino' del Hollywood resplandeciente de hace unas décadas, como reseñas de cada una de las películas en las que este habría participado. Incluso cineasta se ha atrevido a poner en negro sobre blanco un presunto encuentro entre él mismo y Dalton que se habría producido en el año 1998 durante la celebración de en un festival de cine en Hawái.

El exitoso director de Kill Bill y Pulp Fiction ha bautizado esta obra literaria como The Films of Rick Dalton. Para él, el universo alternativo de Hollywood es un lugar tan reconfortante que él mismo se ha plasmado en él como organizador de unas jornadas en honor a Dalton que incluyen una ronda de preguntas con el actor. "Todo está escrito. ¡Existe!", ha asegurado Tarantino al respecto.

Sobre la posible publicación de The Films of Rick Dalton Tarantino se ha mostrado esparanzado. Eso sí, ha explicado que aunque el cuerpo de la obra existe, todavía hay que darle al menos, un último empujón. "Creo que la audiencia es limitada", ha añadido el director, que, sin embargo, no ha mostrado duda alguna de que su libro le puede gustar a todos aquellos que se han involucrado mucho con el personaje y con su historia alternativa del mundo del cine en EEUU. "Esto lleva a la historia alternativa de Hollywood hasta el amargo final", ha subrayado.

Ya escribió una novela sobre Once Upon a time in Hollywood

ÉRASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD - Tráiler oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España

Este spin-off no es la primera novela del universo alternativo de Hollywood que Tarantino ha creado. El director publicó el pasado verano de 2021 Once Upon a time in Hollywood: a novel, un libro que, según él mismo explicó antes de su lanzamiento, "es muy diferente a la película".

Con esta, su primera obra literaria, Tarantino amplió los ambientes de la película, sumó personajes, omitió escenas centrales y alteró por completo algunas partes del guion que dan como resultado una obra a la vez parecida y muy diferente a la que se ganó diez nominaciones a los Premios Óscar.