Miguel Ángel Silvestre comparte lo que le dijo su madre al ver a Cristina Pedroche en las Campanadas

Cristina Pedroche consigue convertirse en tendencia en las Campanadas de cada año. Y en el 2021 no iba a ser menos. Su look generó todo tipo de opiniones en las redes sociales. Y es que, sin duda, ha sido uno de los más arriesgados que ha presentado hasta el momento.

Todas estas opiniones han llegado a la propia presentadora y colaboradora, que no ha dudado en compartir una reflexión en redes sociales. "Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal", dice en su cuenta de Instagram.

Pero no todas las opiniones al respecto del look de Pedroche iban a ser malas. El propio Miguel Ángel Silvestre ha querido dejarle claro que en su casa solo hubo halagos para ella. El actor ha aparecido entre las respuestas de la publicación reflexiva de nuestra protagonista para compartir con ella su situación.

"Cristina, yo te vi con mi madre y de repente le dije: -Mama, mira que guapa, mira que… que…bonita…esta. -Si cariño, esta guapísima. -Ya mama, pero me refiero a Ella, es… Preciosa por dentro, que luz tan bonita tiene, que energía, que verdadera es… que Todo! -Si, esta radiante… Es la bomba esta chica!", dice entre los comentarios.

Lo cierto es que no ha sido el único que ha querido dejarle claro a Cristina que su atuendo y aparición en las Campanadas de Antena 3 estuvo de sobresaliente. Alejandro Sanz también se ha deshecho en halagos: "No sé de qué hablas. Yo solo vi una mujer ilusionada y comprometida haciendo su trabajo lo mejor posible. Las opiniones son como los culos, Todo el mundo tiene uno. Felicidades y gracias. No pierdas ni un segundo en historias".

Lola Índigo, Beatriz Luengo, Sara Sálamo, Sara Carbonero, Pitingo y Jedet son otros de los que han querido mostrar públicamente su apoyo a la colaboradora de Zapeando. Lo que está claro es que Cristina es el ejemplo de que muchas celebridades se siguen enfrentando a un sinfín de comentarios negativos y dañinos aportados por anónimos a través de una pantalla.

Y a ti, ¿qué te pareció el atuendo de Cristina Pedroche? ¿Opinas igual que Miguel Ángel Silvestre?