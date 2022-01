Cristina Pedroche explica su calva en las campanadas y aclara si se ha rapado el pelo

El misterio en torno al vestido de las campanadas de Cristina Pedroche ya se ha convertido en una tradicional nacional más en la noche de Fin de Año y, para recibir al 2022, no ha sido menos. La presentadora ha sorprendido con un diseño que - por primera vez no estaba hecho expresamente para ella – le ha ayudado a hacerse con el liderazgo a la cadena por primera vez en la historia. Sin embargo, más allá del vestido en sí, hubo otro aspecto del look de Cristina Pedroche que llamó enormemente su atención: su calva.

Con el pelo absolutamente rapado, no fueron pocos los memes que surgieron en torno a la colaboradora de Zapeando (una inmensa mayoría comparándola con el famoso dibujo animado Megamind). Pero, la duda asaltó a muchos: ¿por qué Cristina Pedroche se habría decantado por ir sin pelo a la Puerta del Sol? Y la más repetida: ¿se había rapado de verdad? Pues bien, la presentadora ha respondido ahora a todas las cuestiones.

Ha sido la propia Cristina Pedroche y de la mano de Josie, su estilista en esta ocasión tan señalada año tras año, quien ha explicado que su misión era representar un “renacer”: “El renacer es posible y todo el mundo puede hacerlo las veces que sean necesarias", ha explicado en el plató de Zapeando. Un cometido para el cual el pelo les estorbaba, puesto que, ocultar la melena de la colaboradora bajo el casco que incluía el diseño era prácticamente misión imposible.

Fue entonces cuando probaron a esconder el pelo bajo una prótesis y el resultado les convenció tanto que esa fue la opción definitiva. Así ha sido como Cristina Pedroche también ha desvelado por fin que no se ha rapado la melena, ya que, también ha contado que seguramente la forma de su cabeza no fuera tan uniforme, ni en forma ni en color, como con un postizo. Ha sido entonces cuando Josie ha defendido a capa y espada la opción de utilizar este tipo de postizos como un complemento más en la moda. Además, el diseñador y estilista ha hecho hincapié en lo “divertido” y el “espectáculo” que ha sido el hecho de que Cristina Pedroche luciera todo tipo de pelucas los días previos a las campanadas.

Cristina Pedroche lanza un mensaje a sus haters

"Hay que digerirlo con calma, porque como siempre hay opiniones para todos los gustos", ha comenzado Cristina Pedroche cuando sus compañeros le han preguntado por el aluvión de críticas que recibe año tras año en redes sociales tras Nochevieja. "Si les viene bien soltarlo, que lo suelten. Pero sólo contra mí, contra mi vestido (…) A mi equipo que me lo dejen tranquilito. Que la que decide todo soy yo", ha concluido defendiendo tajantemente al equipo de estilistas que le acompañan en las campanadas.