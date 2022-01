Lady Gaga, Benedict Cumberbatch o Sebastián Yatra: Estos son los favoritos a ganar los Globos de Oro 2022

Tristemente, los Globos de Oro 2022 no estarán únicamente marcados por su gran presencia española. Ni si quiera lo estarán por ser el segundo año que se adaptan a la pandemia -sin retrasarse, no como esta próxima edición de los Premios Grammy-, su razón es mucho más polémica de lo que muchos podrían imaginar. Eso sí, habrá palmarés igualmente y, por ende, ya hay unos claros favoritos.

Las nominaciones de la gala dejaron algunos títulos con una clara preferencia respecto a otros, aunque en otros apartados como los de interpretación los primeros en apuestas han sorprendido a muchos. El primero en hacer doblete -y que se postula como la gran favorita de este año- es El Poder del Perro.

La película de Netflix compite en nominaciones junto con Belfast, aunque es la protagonizada por Benedict Cumberbatch la que parece que finalmente se lleve el premio a Mejor Película Dramática. Al mismo tiempo, será su actor principal el que también se lleve el galardón en su categoría… Y quizá en alguna de las otras cinco que tiene.

El poder del perro (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Sin embargo, que el también conocido por ser el hechicero supremo de Marvel Studios gane en su categoría es una mala noticia para el talento español: compite con Javier Bardem, que gracias a Being the Ricardos se ha llevado otra nominación. Eso sí, de no ganar, las Madres Paralelas de Pedro Almodóvar podrían llevarse la estatuilla a Mejor Película de habla no inglesa o Mejor Banda Sonora.

La ambición de Lady Gaga o el 'Encanto' de Yatra

La música también jugará un papel esencial en esta nueva edición. La que es para muchos la antesala de los Premios Óscar tiene nombres entre sus nominados como Lady Gaga, Sebastián Yatra o Billie Eilish, entre otros; y es muy posible que uno de los más conocidos se lleve el galardón a casa.

Lady Gaga vuelve a la categoría de Mejor Actriz Dramática como hizo hace tres años con su papel de Ally en A Star Is Born, aunque ahora con su interpretación de Patrizia Reggiani en La Casa Gucci. Esa vez no se lo llevó -aunque sí ganó en la categoría musical gracias a Shallow-, aunque esta vez es la principal candidata a recibirlo. Y eso que compite con como Kristen Stewart o Nicole Kidman, brillantes en Spencer y Being the Ricardos. De ganar, sería su tercer Globo de Oro después del mencionado y del primero que se llevó en 2016 gracias a su papel en American Horror Story: Hotel.

En la categoría a Mejor Canción Original es donde se enfrentarán los pesos pesados de la industria musical internacional. Beyoncé, Sebastián Yatra y Billie Eilish son los nombres que más suenan para el galardón, gracias a sus temas para las películas El Método Williams, Sin tiempo para morir o Encanto. Además, para cualquiera de los tres sería su primera vez ganando un Globo de Oro, ¿habrá victoria latina con las Dos Oruguitas del colombiano, o serán las multipremiadas las que completen otro premio nuevo a su numeroso palmarés? Lo veremos esta noche.