Omar Montes comparte una conversación por whatsapp con la madre de su hijo que abre un debate

A estas alturas, cualquiera que siga mínimamente la vida de Omar Montes tiene claro que la relación con la madre de su hijo es muy tensa. Y parece que no mejora a tenor de la última conversación que han mantenido por WhatsApp y que le cantante no ha dudado en compartir con todo el mundo.

El problema ha estallado a raíz de un regalo que le ha hecho el abuelo al niño y que parece que no le ha gustado nada a la madre. Se trataba de unas zapatillas de Lacoste blancas con algún detalle en rosa.

"¿Unas zapatillas rosas? ¿Te crees que el niño es maricón o algo y se pone eso? Menos mal que no le hace falta calzado que ya le compro yo lo mejor porque si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar y se lo regalas a quien te parezca, el niño no necesita miserias", escribía la madre en varios mensajes a los que Omar respondía que se trataba de un regalo con mucho cariño que le había hecho su abuelo que está en paro y había hecho un esfuerzo por su nieto.

La denuncia pública de Omar

“Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de “maricones”. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma, pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mí de todo…”, escribía Omar junto a un vídeo en el que podemos leer la conversación de WhatsApp.

Es la manera que ha encontrado de denunciar de manera pública lo que tiene que vivir con la madre de su hijo a la que siempre ha mantenido en el anonimato.

“Ella no es personaje público, te sientes mejor enseñando conversaciones privadas? Si a ti te llaman de todo es cosa tuya no de ella” o “no quiero ser mal pensada… pero y si es una conver falsa con otra persona para intentar lavar tu imagen? Que no serías el primero ni el último que hace conversación falsas por wasap”, son algunos de los comentarios que han puesto en cuestionamiento la actuación del cantante.

Claro que también hay quien le ha defendido y aplaudido reabriendo un viejo debate sobre el color rosa y el género.

Esto no es algo nuevo entre ellos. De hecho, ella llegó a denunciarle en alguna ocasión por insultos y amenazas. “Qué pena que a tu papá le vean como un cheque en blanco y por culpa del dinero y la avaricia no pueda verte. Pero tranquilo, que nadie me va a separar de ti”, compartía en aquel entonces.