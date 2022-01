Toñi Moreno o Edurne mandan ánimos a Risto Mejide que vuelve a dar positivo en covid

Vamos a recordar estas navidades como las de Ómicron. Raro es el que no ha estado en contacto estrecho o incluso ha caído en las garras de este virus que tiene infectado a medio mundo. La pandemia no deja de ofrecer cifras que marean.

Uno de los que ha caído en esta ola es Risto Mejide que este domingo compartía su último positivo. “BOOM. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron”, compartía en redes.

Y está claro lo que toca en estas circunstancias. A cuidarse y confinamiento. Eso sí, que nadie se preocupe, que se encuentra bien, de ahí que haya querido mandar un mensajito a los anti vacunas.

La vacuna sirve

“Pues nada. A confinarse toca. Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)”, escribía él que no es la primera vez que acaba contagiado.

No le han faltado mensajes de cariño y ánimo de muchos amigos y compañeros de la tele, alguno de ellos, en su misma situación.

Toñi Moreno: Mucho ánimo compañero!!!

Edurne: Ayyy❤️❤️❤️

Santi Millán: Hostia!! Recupérate pronto! 🤗🤗

Dioni (Camela): Pues a cuidarse 🙌🏽 Por desgracia más tarde o temprano caeremos tod@s Risto 😔 Un abrazo grande crack.

Paloma Lago: Se ve que no va a escapar nadie.Ánimo 💪

Marta Flitch: Ainssssss …. Cuídate mucho❤️🙏🏻

Carme Chaparro: Pero buenoooo 😢😢😢 Cuida’t molt ❤️❤️❤️ Cuideu-vos molt

Adriana Abenia: Cuídate!!! ❤️

Barei: Mucho ánimo! Q putada ! 💪

Laura Madrueño: Anda! A mí este año me han traído lo mismo! 🙃 Cuidaros mucho ❤️

Alguno le preguntaba a Laura Escanes, su mujer, si le tocaba confinarse a ella también. “En principio yo por estar vacunada y sin síntomas no, pero Roma no está vacunada así que ella sí. De todas maneras, nos quedamos en casa estos días”, contestaba.