Toñi Moreno descubre nuevas pistas sobre los concursantes de ‘Secret Story’: Un espiritual y un Peter Pan

Toñi Moreno se dio cuenta de que tenía covid cuando le hicieron un test antes de grabar las promos para Secret Story. Y es que la andaluza toma el testigo de Jorge Javier Vázquez para presentar este formato que en esta nueva edición tendrá concursantes anónimos.

Superada la enfermedad ya está lista para comenzar esta edición en la que le acompañarán Carlos Sobera y Sandra Barneda. De momento, y a expensas de conocer quiénes habitarán la casa, han ido descubriendo pistas sobre los futuros inquilinos.

“Sé que estáis como locos por saber algo de los concursantes y me han encargado que os ofrezca las primeras pistas”, decía Toñi Moreno. “A mí esos colgantes me dicen de la persona que debe tener mucho mundo interior, tiene que ser muy espiritual”, comentaba sobre la primera imagen que veía.

“Madre mía, los tatuajes que los carga el diablo. Pero este es eterno. Es Micky, es Minnie, esto es para siempre, ¿no? Todos queremos tener siempre vivo al niño interior que siempre fuimos”, dice sobre su segunda pista.

¡Empezamos la semana con nuevas pistas y esta vez de la mano de @tmorenomorales! 🙌 ¿Qué os transmiten a vosotros? #SecretStory pic.twitter.com/3YdaiNpX0n — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 10, 2022

No ha sido la única. “Pero, ¿este qué edad tiene que está todavía con una moneda de 100 pesetas? 100 pesetas... a este igual le sobra la pasta porque estas monedas tienen que estar muy, muy valoradas”, decía Carlos Sobera sobre la imagen que le han dejado ver a él. Esa moneda y una mochila negra que nos hace pensar en un concursante aventurero.

El doblete de Sandra Barneda

Sandra Barneda reaccionaba a sus pistas dejando claro que su opinión podía no corresponderse con la realidad. Su primera imagen eran las Meditaciones de Marco Aurelio. “Ufff, un intenso o una intensa, me encantan”, aseguraba la presentadora, “alguien así, para mí, creo que conversaciones no van a faltar. A lo mejor, siendo intenso o intensa, puede ser que te canses un poco”.

Su otra imagen era un reloj de bolsillo. “Alguien que lleve un reloj así puede ser alguien que no sea tan joven, o no, que nos puede engañar, que siempre se ha llevado lo antiguo. Será particular, yo creo que alguien que lleva ese reloj, viste particular”, explicaba.

Ella ha hecho doblete y ha podido ver otros dos objetos. “Con esas uñas, esa mano y esa pulsera, yo creo que va a adivinar todos los secretos. A mí me da que es muy perspicaz”, decía sobre otra de las concursantes.

También ha podido ver un sombrero negro con flecos. “Un sombrero con unas cadenitas es alguien creativo, alguien que se atreve, que no le importan lo que digan los demás, que le da igual. Yo, a priori, lo recibiría bien, ¿qué os parece?”, preguntaba.

Ya queda menos para conocer a los que se esconden tras esos objetos tan peculiares. La nueva edición de La casa de los secretos está al caer.