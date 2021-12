Toñi Moreno, confinada tras dar positivo en covid: “Esto es como si te atropella un tren”

Esta sexta ola de pandemia está siendo devastadora. Si este jueves comenzábamos informando del ingreso en UCI de Antonio Resines, lo acabábamos, conociendo el confinamiento de Toñi Moreno por la misma causa. Está claro que no vamos a tener una Navidad tranquila.

Ella mismo lo contaba en sus stories. “Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativos… me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe, un poco más fuerte”, aseguraba durante el viaje de vuelta a casa.

Ahora se encuentra confinada y tendrá que pasar una Navidad alejada de su hija Lola. “A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla”, compartía.

Presentadora de Secret Story

Esa misma noche entraba vía Skype en la final de Secret Story para anunciar que ella sería la sustituta de Jorge Javier Vázquez al frente de la segunda edición del programa que comenzará a principios de enero y que tendrá concursantes anónimos.

Lo hacía vestida con sus mejores galas y maquillada por ella misma, como confesó al dejar claro que entrar en prime time le hacía mucha ilusión.

Fue en esa conexión cuando contó que fue a Madrid a grabar la promo del programa cuando le hicieron la prueba y dio positivo. Mediaset le puso una ambulancia para poder volver a Sevilla ya que no podía hacerlo en transporte público por su condición de contagiada.

“Toda la gente que tiene covid, por favor, cuidarse mucho porque esto es como si te atropella un tren. Ahora mismo estoy como si me hubiera atropellado un tren”, pedía desde Secret Story donde demostró que ni el virus era capaz de quitarle el sentido del humor y la alegría que la caracterizan.

A principios de enero volverá para presentar Secret Story.