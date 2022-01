Vanesa Romero, de chica guapa en ‘La que se avecina’ a escribir y dirigir ‘Un día de mierda’, su primer corto

Vanesa Romero fue uno de los rostros de la televisión de LOS40 hace ya unos cuantos años. Pero decidió dar prioridad a su faceta de actriz y eso nos permitió verla en series como Aquí no hay quién viva y luego en La que se avecina.

Era la vecina guapa, un tanto naïf, soñadora y enamoradiza. Fue una de las que aguantó en la serie hasta el final y se despidió con cariño y nostalgia de un proyecto que le dio muchas tablas.

También se ha movido en el teatro donde hemos podido verla en diferentes proyectos, aunque ahora parece que ha apostado por algo diferente dejando claro que no le asustan los retos y que siempre hay cosas nuevas que probar.

Parece que lo de escribir se ha convertido en otra de sus pasiones y no lo decimos solo por su primera novela. Acaba de compartir una noticia que nos la descubre en un nuevo ámbito.

Su propio proyecto

“En esta foto que he publicado, aparece el guion de Un día de mierda, mi primer corto escrito y dirigido por mí. Han sido y están siendo muchos meses de trabajo, de cuidar y mimar cada detalle ☺️. Y por fin puedo anunciaros que en este 2022 verá la luz y no puedo estar más feliz”, confesaba sobre este nuevo proyecto que la mantiene tan ilusionada.

“En esta aventura me han acompañado muchas personas a las que estaré siempre muy pero que muy agradecida. Gracias a todo mi equipo, a mis actrices @martalaromerona @tabata_acosta y sobre todo gracias a @idolofilms @juan_vidal_fernandez @palomatejero @raulruanomonge que han confiado en mí y me han ayudado a que este sueño se haga realidad. Y gracias también a ti @emilioestebanmusic por tu apoyo infinito ♾❤️ En estos días compartiré más cositas con vosotros ❤️. Y ahora pregunta, ¿quién no ha tenido en su vida un día de mierda?”, explicaba sobre el proyecto.

De momento no hay más detalles, pero ya tiene muchos fans que esperan el resultado.