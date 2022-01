Netflix confirma la tercera y cuarta temporada de ‘Emily in Paris’

¡Oh, la, la! Buenas noticias desde la capital francesa: Netflix ha confirmado una tercera y cuarta temporada de Emily in Paris. Nuestro guilty pleasure favorito volverá con una nueva tanda de episodios. Y no nos extraña, ¡la serie se ha convertido en todo un fenómeno mundial que no ha dejado de dar que hablar desde su estreno!

Ya sea por los estereotipos franceses, por los modelitos que lucen los personajes o por la edad de la protagonista, Emily in Paris se ha convertido en un todo un referente del entretenimiento.

La serie protagonizada por Lily Collins cuenta la historia de Emily, una joven estadounidense que se marcha a París para trabajar en una empresa de publicidad durante un año, y los amigos que hace en la ciudad. De este modo, en la segunda temporada vemos a la protagonista más involucrada en la vida francesa. Además, tal y como saben aquellas personas que han visto la segunda temporada, quedan muchas dudas por resolver. De este modo, las dos temporadas confirmadas de la ficción darán a los fans lo que necesitan: respuestas.

Así lo ha anunciado Lily Collins

La actriz ha compartido la noticia con sus seguidores y seguidoras a través de su cuenta de Instagram. Recién levantada y llevando una camiseta en la que aparece ella misma en Emily un Paris, Lily ha compartido un post con el siguiente mensaje. Y es que no ha querido esperarse para dar la noticia:

“Me he levantado temprano para daros una noticia muy emocionante... Emily in Paris vuelve para la tercera temporada... ¡Y esperad, también una cuarta! No puedo decir si Emily amaría u odiaría este anuncio, pero estaría gritando de cualquier manera. Realmente os quiero a todos, muchas gracias por el increíble apoyo. En serio, no puedo esperar más. Merci Beaucoup!!”

Sin duda, Emily in Paris le ha dado muchas alegrías a Lily Collins, quien también ejerce de productora ejecutiva de la serie.