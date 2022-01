Así será ‘Come As You Are’, la nueva película sobre Kurt Cobain y Courtney Love

La figura de Kurt Cobain sigue muy presente en nuestro imaginario popular cuando ya han pasado casi 28 años desde su traumático suicidio. El líder de Nirvana sigue de actualidad como un auténtico icono del grunge, cuando sus compañeros de banda ganan batallas legales relacionadas con Nevermind, su disco más emblemático.

Precisamente una de las canciones de este álbum, Come as you are, es la que pone nombre al nuevo proyecto relacionado con Nirvana, que verá la luz a lo largo de este 2022. Se trata de una película en la que conoceremos más detalles del músico estadounidense, que nos dejó el 5 de abril de 1994.

La cineasta Alyse Kane Riley es la responsable de esta historia, en la que los protagonistas son Kurt Cobain y la que fue su pareja, Courtney Love. Su intención no es otra que humanizar a dos personajes a menudo idolatrados por sus fans, y la de dejar de estigmatizar los problemas de salud mental y de adicciones que la pareja sufría. Según la sinopsis oficial, veremos una historia muy diferente a la que estamos acostumbrados por los medios de comunicación, llena de esperanza y amor, y lejos de los bulos que la prensa vertía sobre ellos. Para muchos, Kurt Cobain era un dios, una figura intocable, pero para otros era un padre, un marido, un amigo.

Come As You Are será un biopic dirigido por Alyse Kane Riley y contará con un reparto compuesto por compuesto por Chase Offerle, Farah Shea, Chase Hinton, Kyle Harding, Angel Garet y Sage Lorraine, para adentrarnos en la historia de Kurt Cobain y Courtney Love. Aún no conocemos la fecha de estreno, pero la propia hija de la pareja, Frances Bean Cobain ha publicado en sus redes sociales el poster oficial de la cinta.

Además, en las redes oficiales de la película, podemos ver algunas imágenes y fragmentos del biopic, donde los actores recrean algunas de las escenas más icónicas de la pareja de músicos.

No veremos en este biopic la típica historia a la que estamos acostumbrados en cualquier representación de Kurt Cobain. El morbo alrededor del suicidio y los demonios del músico dejarán paso al relato sobre su salud mental. No solo se ciñe al músico, sino que podremos ver cómo su relación con Courtney Love impregna esos años tan difíciles para Cobain. Sin duda, será una historia muy diferente a la que nos han contado hasta ahora.

Precisamente ese, Come as you are, es el título de una de las más exitosas y certeras biografías de Nirvana, escrita por el periodista de Rolling Stone Michael Azerrand en 1993, solo un año antes del trágico final de Cobain. El hecho de que se escribiera antes de su muerte hace que no se haga hincapié en los detalles más morbosos que rodearon su final.