Alexia Rivas relata el mal trago con el que ha comenzado el año y da las gracias a la Policía Nacional

Alexia Rivas ha comenzado el año con muy mala suerte. Así lo confesaba en su último programa de Ya es mediodía. La colaboradora le contó a Sonsoles Ónega y al resto de sus compañeros que le habían robado el teléfono en la calle. “Me lo quitaron de las manos”, aseguró.

“Iba enseñándole un Instagram a mi amiga y me vino un tío por detrás, me empuja, en José Abascal, en pleno centro de Madrid, salía yo de comer. Me arranca el móvil y echa a correr”, contó.

Y lejos de quedarse quieta tanto ella como su amiga se echaron a correr detrás de él hasta que su amiga dijo que era mejor llamar a la policía. “Tardaron un minuto de reloj, la Policía en llegar. Fueron detrás del chaval, le cogieron, forcejeo, le arrancaron el móvil y claro, fuimos a comisaría y todo el tema y el chico tiene 13 años y no se le puede imputar porque tiene 13 años”, relató sobre lo sucedido.

El ladrón no pagará por su falta porque “es uno de estos chicos sin hogar del centro de Hortaleza y es inimputable, pero la verdad es que fue un mal trago”.

Agradecida

La colaboradora, tras contar el suceso, quiso dar las gracias a la Policía Nacional por su encomiable labor. “Tardaron un minuto en llegar, me recuperaron el móvil en 10 minutos y la verdad es que impecable”, aseguraba Alexia que reconoce que no ha comenzado el año como hubiera deseado, aunque está feliz porque todo se resolvió de manera rápida y efectiva.

Ahora tiene por delante un nuevo año lleno de retos en el que, de momento, la veremos seguir al lado de Miguel Ángel Nicolás en el Fresh de los mediodías de Telecinco.