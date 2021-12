Parece que la vida de Julen de la Guerra después de Secret Story es más divertida de lo que nadie pensaba. Su chica ha sido expulsada tan solo una semana después que él, teniendo oportunidad de vivir esa historia de amor que mostraron en Guadalix fuera de las cámaras, y el debate del mismo reality saca lo mejor de él semana a semana. Aunque si algo ha llamado la atención en los últimos días ha sido su paso por Sobreviviré, que no ha dejado indiferente a nadie.

El programa de Nagore Robles le llevó como invitado junto a Inma Campano en un programa dedicado al pene, un tema de lo más tentador teniendo en cuenta que ambos coindieron en Mujeres y Hombres y Viceversa y en el piso de Sol@s y demostraron tener mucha química. Eso sí, tal y cómo descubrió Alexia Rivas tras preguntarle específicamente sobre algo más allá del beso que se dedicaron, contó que no llegaron a intimar en ningún momento.

Pero esa respuesta no llegó sutilmente a la entrevista: la exsuperviviente le preguntó a la andaluza sobre sus genitales. "Inma, ¿tú le has visto el pene a Julen", comenzaba la colaboradora, a lo que ella de lo más sincera confesaba que no lo había "palpado" ni visto… En un momento surrealista en el que Julen acabó por enseñar cómo era su 'Warrior Dolphin'.

Julen enseña cómo es su pene en ‘Sobreviviré’ y los colaboradores flipan: “Esto es muy grande, ¿no?”

Cabe recordar que este apelativo tan especial vino por su secreto en Secret Story, dónde desveló que tras operarse de fimosis, su pene acabó con una pequeña "aleta" parecida a la de un delfín. Él, con mucho humor, decidió darle este apelativo tan cariñoso como beligerante al miembro en cuestión, del cual mostró todos los secretos en este programa de Miteleplus.

Y es que el madrileño no tardó en levantarse de su asiento y enseñar una pequeña pizarra en la que hizo un dibujo con todo tipo de detalles sobre su pene. Ligeramente más grande que en persona, los colaboradores no pudieron evitar alucinar con comentarios tan explícitos como "Esto es muy grande, ¿no?" o "es como la casa de David el Gnomo".

El dibujo de Julen dio mucho de qué hablar en el plató de Sobreviviré por unos minutos, discutiendo pequeños adornos en su boceto como las venas que dibujó. Él, muy comprometido con su obra, solo confirmó que lo que él escondía bajo el pantalón no era tan grande y que "el izquierdo es más grande que el derecho, creo". Una anécdota que no pudo descubrir demasiado para los fans más curiosos del rostro de Telecinco, aunque sí hizo pasar un buen rato a todo el equipo de Sobreviviré.