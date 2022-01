Sandra Férriz asegura que le fue infiel a Darío en 'La isla de las tentaciones' por "rencor"

Sandra Férriz y Darío Sellés abandonaron La isla de las tentaciones 4 cuando solo quedaban dos hogueras para la gran final. La pareja alicantina decidió dejar su relación en una hoguera de confrontación muy dura en la que ambos tuvieron que enfrentarse a la verdad después de haber acudido al reality de Mediaset sosteniendo que nunca se habían fallado el uno al otro cuando no era así. Los dos jóvenes de 22 años se encontraban en el peor momento de su relación. Sandra le había sido infiel a Darío con su expareja solo una semana antes de que empezase su aventura y ambos habían decidido ocultarlo al programa.

Habían llegado a República Dominicana con prácticamente todo en contra y la bomba no tardó en saltar. Sergio, un tentador expulsado antes del fin del programa, decidió contar la verdad y la experiencia de la pareja se truncó. Darío se derrumbó en su hoguera y Sandra, que aseguró sentirse decepcionada, se besó con Rubo, uno de los solteros con los que tenía más complicidad.

Después de esto, ambos se vieron las caras y decidieron darse un tiempo. Desde entonces, siguiendo las normas del programa, Sandra y Darío habían permanecido en silencio en lo que respecta a su paso por el formato, pero ayer, este se rompió por parte de la joven graduada en Marketing y Comercio, quien acudió al Debate de las tentaciones para explicarle a Sandra Barneda y al público cómo se encuentra meses después de haber regresado del Caribe y hacer autocrítica.

"Lo primero de lo que me arrepiento es de haber entrado con la mentira por delante. Porque yo te digo que si desde el minuto cero los dos entramos con la verdad por delante, no pasa lo que pasa... Porque yo me he visto desde casa y lo he pasado tan mal...", arrancó Sandra nada más pisar el plató de Mediaset.

La alicantina explicó que su relación estaba deteriorada antes de su paso por la isla y defendió que existía un pasado que nadie conoce en el que ella se enamoró mucho de Darío y que después se decepcionó mucho por cómo él estaba llevando su noviazgo. "Estaba tan enganchada a él emocionalmente y de todas las maneras del mundo que yo no fui capaz de dar el paso", sostuvo Férriz aclarando que ella antes de acudir al reality había pensado en dejarle.

"Se piensa el ladrón que todos son de su condición"

Pero hasta aquí llegaron los reproches. Sandra tardó poco en entonar el 'mea culpa' y explicó a los presentes en el plató que, siguiendo el dicho popular de "se piensa el ladrón que todos son de su condición", a ella le ha pasado eso. "Yo me he pensado que Darío se ha reído de mí muchísimo. Y todo eso no es problema de él, es problema mío, de mi inseguridad y de mi desconfianza", indicó Férriz.

Por último, en cuanto a su desliz en la isla con Rubo, Sandra explicó al público que ella se sentía muy a gusto por Rubén desde el primer minuto pero que lo que realmente le llevó a besarle fue "el rencor". "Todos habéis visto cuando a mí me ponen el vídeo de Darío diciendo lo de la infidelidad, yo me siento vendida por él", sostuvo.