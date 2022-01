The Weeknd le pega una paliza a su versión anciana en el vídeoclip de ‘Gasoline’

The Weeknd se ha propuesto darnos un principio de año bien movido. El canadiense ha lanzado su nuevo álbum, Dawn FM, este mismo viernes 7 de enero, demostrando una vez más por qué es uno de los artistas del momento. Tras el éxito de After Hour, lanzado en 2020, el canadiense había dejado el listón muy alto. Por suerte para sus fans, las 16 nuevas canciones de este trabajo no han decepcionado.

Pero este álbum no solo está cuidado al milímetro a nivel musical. El artista se ha convertido en un auténtico maestro del hype y del espectáculo. Si en la anterior etapa nos había presentado a un personaje lleno de heridas, para esta nueva era se ha transformado en un anciano.

Desde la portada del álbum hasta en sus videoclips, Abel luce como si tuviese ochenta años. ¡Menuda maravilla ha hecho el equipo de caracterización del canadiense! Este mismo martes, 11 de enero, The Weeknd ha lanzado un nuevo videoclip de este nuevo trabajo. Se trata del tema Gasoline, el segundo del álbum, donde vuelve a hablar sobre una relación.

En el vídeo vemos a la versión anciana de Abel teniendo un accidente de coche. Cuando sale del vehículo, se acerca a una fiesta llena de jóvenes. Pero no son lo que aparentan. Y es que se trata de un evento de criaturas terroríficas. A pesar de que la mayoría de los asistentes podrían formar parte de los ogros de El Señor de los Anillos, lo más extraño es que el artista se encuentra a él mismo. Eso sí, esta vez siendo joven. Si esto no fuese suficientemente, la versión joven de Abel le da una fuerte paliza a la mayor. ¿Una especie de metáfora sobre las decisiones que tomas te marcan para toda la vida?

Para la ocasión, The Weeknd ha contado con la dirección de Matilda Finn y parece ser la continuación del primer vídeo musical del álbum, Sacrifice, donde termina convertido en un anciano.

Teniendo en cuenta que el artista ha lanzado estos dos videoclips muy seguidos y que coinciden con los dos primeros temas del álbum, no nos extrañaría que The Weeknd decidiese hacer un álbum visual. Seguro que a sus fans les gustaría.